Batman Arkham Legacy in rampa di lancio | dicembre sarà il mese del pipistrello?

Batman Arkham Legacy e un nuovo remake di Activision potrebbero essere annunciati ai prossimi The Game Awards : Siamo ancora a un mese di distanza dall'inizio dei The Game Awards 2019, ma già circolano rumor su quello che potrebbe essere annunciato all'evento. Siamo abituati alle indiscrezioni in vista dello show, ma le ultime voci sembrano piuttosto eccitanti.Le indiscrezioni più recenti provengono dall'insider Sabi, che ha già "viziato" l'intera conferenza E3 2019 di Bethesda o l'annuncio di Final Fantasy VIII Remastered tempo fa."Di recente ho sentito ...

Batman Arkham Legacy potrebbe essere annunciato ai The Game Awards. Sarà incluso l'arco narrativo della Corte dei Gufi? : Continuano a emergere indiscrezioni sul prossimo gioco di Batman , che dovrebbe intitolarsi Batman Arkham Legacy .Pochi giorni fa, erano spuntati dei rumor sul presunto gioco, provenienti dall'affidabile insider Sabi. Affidabile perché all'epoca dell'E3 2019 svelò in anticipo praticamente tutti gli annunci di Microsoft e Nintendo. Dunque, le notizie provenienti da Sabi sul nuovo Batman possono essere ritenute abbastanza accurate, anche se ...

Ancora speranze per Batman Arkham Legacy : uscita nel 2020 e annuncio ai Game Awards? : Batman Arkham Legacy è un po' il sogno ad occhi aperti non solo per i tantissimi fan del Cavaliere Oscuro di casa DC Comics, ma anche di tutti quelli che vorrebbero giocare un nuovo action adventure dalle tinte supereroistiche. D'altronde, la trilogia originale realizzata da RockSteady Studios e pubblicata da Warner Bros. Interactive Entertainment ha letteralmente ridefinito i canoni dei tie-in con protagonisti uomini e donne in calzamaglia, ...