Auto | in Italia sono tante e vecchie E la mobilità condivisa non cresce abbastanza

Carmelo Barbagallo - ex dirigente della Banca d’Italia - è il nuovo presidente dell’Autorità di Informazione Finanziaria del Vaticano : Papa Francesco ha nominato Carmelo Barbagallo, 63 anni ed ex Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, nuovo presidente dell’Autorità di Informazione Finanziaria del Vaticano. Prende il posto dell’avvocato svizzero René Brulhart, il cui mandato è scaduto

Vaticano - il Papa chiama Barbagallo di Bankitalia a guidare l’Autorità di informazione finanziaria colpita dalle indagini : Dalla Banca d’Italia al Vaticano. Papa Francesco ha nominato Carmelo Barbagallo nuovo presidente dell’Autorità d’informazione finanziaria della Santa Sede. Un incarico finora ricoperto dall’avvocato svizzero René Brüelhart che è stato congedato da Bergoglio al termine del suo mandato, proprio mentre l’Aif, insieme alla prima sezione della Segreteria di Stato, è al centro di un’inchiesta penale vaticana su presunte operazioni immobiliari ...

Autostrade : quali sono i 20 ponti a rischio crollo in Italia : Diciotto si trovano sulle Autostrade tra la Liguria e il Piemonte, tra cui il Pecetti e il Fado sulla A26, chiusi lunedì sera. Il premier Conte mette nel mirino Atlantia (controllante di Autostrade per l'Italia): "Presto la revoca delle concessioni. Non faremo sconti dopo la tragedia del Ponte Morandi"Continua a leggere

CHIUSURA A26/ E la narrazione sbagliata sulle Autostrade italiane : Il problema dei ponti autostradali italiani non è né un problema direttamente causato dallo Stato, né relativo alla povertà dei concessionari

A26 - la Procura di Genova mette nel mirino Autostrade per l'Italia : "Sottovalutazione dello stato delle infrastrutture" : La Procura di Genova mette di nuovo nel mirino Autostrade per l’Italia a proposito della chiusura della A26 in prossimità dei ponti Fado e Pecetti. “I nostri consulenti - afferma il Procuratore capo Francesco Cozzi - hanno rilevato ieri un grave stato di degrado che consisteva in una mancanza di cemento che imponeva un controllo sicurezza immediato per pericolo di rovina”. “Per fare un esempio - ha ...

Viadotti - la mappa degli 8 ponti a rischio crollo : Autostrade per l'Italia - il documento agghiacciante : Otto Viadotti "a rischio crollo massimo": è il documento agghiacciante pubblicato dalla Stampa, un dossier sulla rete gestita da Autostrade per l'Italia in Piemonte e Liguria. Dati incontrovertibili su cui, scrive il quotidiano torinese, "manager e tecnici del concessionario hanno sempre taciuto". L

Autostrade per l'Italia - A26 chiusa a Genova : "Pericoli per la sicurezza" : La procura di Genova ha disposto la chiusura della tratta dell'autostrada A26 Genova Gravellona Toce compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone. La misura, in vigore dalle 21.30 e comunicata dalla direzione di tronco competente di Autostrade per lItalia, riguarda entrambe le direzioni e serve a consentire le verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud.Sicurezza a rischio. Secondo la procura, i nuovi ...

Scioperi - incrociano le braccia controllori del traffico aereo e personale Autostradale. Alitalia cancella oltre 100 voli : Giornata di Scioperi sia per il trasporto aereo sia per le autostrade. Lunedì 25 novembre dalle 13 alle 17 incrociano le braccia i controllori di volo per un’agitazione proclamata da Ast-Confsal, Cub Trasporti/AirCrowCommittee, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Uglta e Assivolo Quadri. Alitalia ha cancellato oltre 100 voli: l’elenco è sul sito della compagnia. Nel frattempo è mobilitato anche il personale autostradale. Filt Cgil, Fit ...

Guida Autonoma : il primo viaggio italiano in città del bus senza conducente : Qualche centinaio di metri per un mezzo elettrico, un grande percorso per la Guida autonoma in Italia. Ed è meglio segnarsi data e ora: erano passate da poco le 9 di lunedì 25 novembre quando a Merano è stato effettuato il primo viaggio – aperto al pubblico e su percorso urbano riservato – di un minibus elettrico da 15 posti senza conducente. Una sperimentazione che durerà una settimana. E non è un caso che si svolga in Alto Adige: la green ...

Disastro italia! Crolla viadotto sull’Autostrada. La situazione : Si è verificato un crollo di una porzione di viadotto sull’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto savonese in direzione nord all’altezza del chilometro 122 nella zona di Altare. Ha ceduto “una porzione di circa 30 metri del viadotto della autostrada A6 Torino Savona a circa 1,5 chilometri da Savona, all’altezza dell’abitato di Madonna del Monte – comunica la Regione Liguria -. Al momento non si può confermare né smentire se ci fossero auto in ...

In Italia servono politiche impopolari. E politici votati all’Autodistruzione : di Michele Caimmi La politica Italiana è ormai da anni vittima della parola, della chiacchiera, e priva dei fatti. Tanto fumo e poco arrosto. La comunicazione è tutto, e il recente sbarco di Matteo Salvini su TikTok non fa altro che avvalorare questa tesi. Basti pensare alla delicata questione delle clausole di salvaguardia dell’Iva. Se da un lato il governo è riuscito a sterilizzarle, evitando quindi un notevole appesantimento della pressione ...

Calvario per aprire un negozio in Italia : servono 65 Autorizzazioni : Che la burocrazia sia una zavorra di tutti i tipi per chi fa impresa è noto. Che costi in media all'anno dai 108mila euro per una piccola azienda ai 710mila euro per una di medie...

Violenza sulle donne - il rapporto della Polizia : “Vittime e carnefici sono soprattutto italiani. Autore è quasi sempre partner o conoscente” : Vittime e carnefici della Violenza sulle donne sono soprattutto italiani. E l’82% delle volte l’Autore non deve introdursi con Violenza nell’abitazione, ha le chiavi di casa o gli si apre la porta. È infatti quasi sempre il compagno o un conoscente. A raccontarlo è la Polizia di Stato che in vista della Giornata internazionale contro la Violenza di genere del prossimo 25 novembre ha presentato a Milano il rapporto “Questo non è amore ...