Ancora odio contro Nadia Toffa | il post choc | Mi metti like?

Slittino – Dominik Fischnaller super! Ancora sul podio a Igls - la vittoria a Mueller : Dominik Fischnaller non tradisce: terzo posto ed altro podio a Igls. A vincere è l’austriaco Mueller Dominik Fischnaller si conferma in grande forma e centra l’ennesimo podio nel singolo di Igls, prima tappa della Coppa del modo di Slittino pista artificiale. Sulla pista austriaca, che gli aveva regalato la seconda posizione nella scorsa stagione e la vittoria nel 2015, il carabiniere di Rio Pusteria, conquista un ottimo terzo ...

Grey’s Anatomy 16×08 - il 350° episodio è Ancora capace di emozionare - tra Derek e Cristina - solo con l’effetto amarcord : L'episodio di Grey's Anatomy 16x08, My Shot, ha risolto la vicenda giudiziaria di Meredith Grey con la decisione di una giuria di medici sul futuro della protagonista. Il giudizio sulla licenza medica della Grey ha occupato l'intero episodio, il 350° della storia del medical drama di Shonda Rhimes, che ha dimostrato come la serie sia ancora capace di emozionare gli spettatori, ma soprattutto (per non dire soltanto) quando punta tutto sul suo ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : Marc Marquez non è Ancora sazio - Valentino Rossi vuole il podio : L’appuntamento è fissato sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna). Ultimo giorno di “scuola” per i centauri della MotoGP e i “quadri” sono già usciti. Marc Marquez spicca con la media dell’8, come i suoi titoli mondiali incamerati in carriera, da associare alle 11 vittorie e ai 17 podi stagionali. Allargando il discorso, giusto citare gli 81 GP vinti in totale, le 133 occasioni nella ...

Short track - Coppa del Mondo Montreal 2019 : Valcepina Ancora sul podio - mentre Mascitto lo sfiora. Quarta la staffetta femminile : Arriva il secondo podio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo a Montreal. Martina Valcepina non riesce a ripetere il successo di Salt Lake City, ma conquista comunque un prezioso secondo posto nei 500 metri alle spalle della favorita Kim Boutin. Semplicemente incredibile l’inizio di stagione della canadese, che ha già vinto in tutte le distanze, concedendo la doppietta in quella più breve. Terza posizione per la polacca Natalia ...

Raffaela Carrà : "A 76 anni ho Ancora ansia da prestazione e la odio. Non mi va più di lavorare" : “A 76 anni non ho la smania di lavorare, mi piace centellinare”. Il casco biondo più amato della TV torna in Rai: il debutto è previsto per giovedì 24 ottobre in prima serata sul terzo canale, per la seconda edizione di “A raccontare comincia tu”. Il programma condotto da Raffaella Carrà, prodotto da Rai3 in collaborazione con Ballandi Arts torna in televisione dopo la prima serie, vedrà ...