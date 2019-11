Alzheimer | una molecola in grado di rallentare il declino cognitivo

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Un nuovo studio, condotto tra la Scozia e Singapore, mostra che una dose minima di unasperimentale potrebbeile mettere un freno all’. Lo studio, pubblicato online sul ‘Journal of’s Disease’, evidenzia l’attività farmacologica dell’idrometiltionina nel cervello di oltre 1.000 pazienti con malattia dida lieve a moderata. Questi risultati hanno mostrato che, anche alla dose più bassa precedentemente testata in due studi clinici globali di fase III (8 milligrammi al giorno), il farmaco ha prodotto effetti sule l’atrofia cerebrale dei soggetti. L’idrometiltionina, assunta come compressa, è un composto che blocca l’aggregazione anomala della proteina tau nel cervello, riconosciuta come un importante fattore collegato alla demenza. “Poiché ...

