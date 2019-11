Ursula parte da Venezia

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Giacca fucsia, leggerissimo trucco a tono, soliti pantaloni neri stile ‘calvinista’, funzionale:von der Leyen sorride in continuazione nell’aula di Strasburgo che sta per accordare la fiducia a tutta la sua nuova squadra per Palazzo Berlaymont. Con un mese di ritardo, la nuova Commissione europea è al nastro dinza, all’Europarlamento si prepara una larga maggioranza di sostegno e lei, la nuova presidenza, ribadisce la sua priorità: i cambiamenti climatici. “Proteggere il nostro clima è una sfida esistenziale per noi e per tutto il mondo: come può essere altrimenti quandoè sott’acqua?”, dice nel suo discorso ai parlamentari.L’alta marea nella città della laguna diventa bandiera del ‘Green new deal’ su cui la nuova presidente della Commissione punta quasi tutte le ...

