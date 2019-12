PC Building Simulator | la recensione dopo 24 ore di gameplay

hynerd

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Premessa, partendo dal fatto che questo titolo si incentra essenzialmente sulla costruzione di computer (costruzione e assistenza di pc per essere più precisi) ci sono alcuni aspetti che mi hanno lasciato alquanto perplesso. Ma senza iniziare con i lati negativi, scopriamo nel dettaglio cosa e quali possibilità offre questo titolo a tutti gli amanti di tecnologia/simulazione. Si parte dal difficile per arrivare al semplice Effettivamente agli inizi le cose non sono alquanto semplici perchè il giocatore inizierà la propria carriera …

