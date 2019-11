Le immagini senza precedenti della cometa Borisov | ha una coda 12 volte il diametro della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Ha una gigantescabianca che si estende per 160.000 chilometri di lunghezza, ossia oltre 12ilTerra. Laaliena, 2I/, arrivata nel Sistema Solare dallo spazio interstellare: catturate dagli astronomi dell’Università americana di Yale, lemostrano questo straordinario oggetto celeste in tutta la sua bellezza. Check out this new image of comet 2I/taken Nov 24 using @keckobservatory! Earth is superimposed on the image to show the comet’s size: its tail is 14x the size of our planet! Closet approach to Earth is early Dec. Mahalo @dokkumPieter of @Yale & his team for the image! pic.twitter.com/4q9gsnSxJh — W. M. Keck Observatory (@keckobservatory) November 26, 2019 Scoperta nell’agosto scorso, la2I/è il secondo intruso visto nel Sistema Solare, ora è più vicina e raggiungerà il punto di massima vicinanza al Sole, ...

