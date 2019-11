F1 | Mattia Binotto sul rapporto tra Leclerc e Vettel | “Hanno capito che quanto accaduto

Mattia Binotto - GP Abu Dhabi 2019 : “Vogliamo un risultato da ricordare” : Si è giunti all’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, il Circus andrà in scena per un fine settimana nel quale i team si giocheranno il successo di tappa, visto che ormai i due titoli mondiali sono stati già vinti dal britannico Lewis Hamilton e dalla Mercedes. La Ferrari arriva a questo round, reduce dal disastroso epilogo del fine settimana in Brasile: l’incidente che c’è ...

F1 - Mattia Binotto : ”Criticano la Ferrari qualsiasi cosa facciamo. In Brasile? Quando hai un incidente - qualcosa non va” : Il team principal della Ferrari Mattia Binotto torna a parlare di quanto accaduto in Brasile. L’ingegnere della scuderia del Cavallino Rampante ha ammesso che Quando due piloti della stessa squadra si scontrano, causando il ritiro di entrambi, c’è qualcosa che non va. In un’intervista riportata da Marca, Binotto racconta il suo punto di vista su quanto successo ad Interlagos:”Quando hai un incidente, qualcosa non va. ...

Mattia Binotto : “Vettel e Leclerc devono rendersi conto che hanno danneggiato la Ferrari. Non do la colpa a nessuno - ma non va bene” : Mattia Binotto chiude il Gran Premio del Brasile 2019 di F1 con due vetture ko, zero punti, e l’ennesima occasione gettata alle ortiche. Il team principal della Ferrari, ancora una volta, dovrà gestire ora i rapporti tesissimi tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel e il suo commento non preannuncia momenti sereni per i due piloti dopo l’incidente di oggi. “Siamo delusi e dispiaciuti – attacca così ai microfoni di Sky ...

Mattia Binotto F1 - GP Brasile 2019 : “Peccato per la pole - domani può accadere di tutto in gara” : Un secondo e un quarto posto (con penalizzazione di 10 posizioni in griglia di partenza): è questo il computo per la Ferrari nelle qualifiche del GP del Brasile, penultimo atto del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos le Rosse non sono riuscite a prevalere nella lotta serrata con l’olandese Max Verstappen (Red Bull), che si è portato a casa una p.1 meritata, evidenziando una grande velocità soprattutto nel secondo settore, ...

F1 - Mondiale 2019 : si chiude il primo anno con Mattia Binotto - che assomiglia molto all’ultimo di Maurizio Arrivabene : Il Mondiale di Formula Uno 2019 saluta il Texas, chiude la trasferta nord-americana e si appresta a far calare il proprio sipario con le due ultime uscite di Brasile e Abu Dhabi. Due appuntamenti che non avranno più particolari spunti di interesse, dopotutto i titoli iridati sono già stati ampiamente consegnati, ma saranno importanti per la Ferrari. Il team di Maranello, infatti, va a concludere il primo anno del nuovo corso del team principal ...

Mattia Binotto F1 - GP USA 2019 : “Gara disastrosa - non ho spiegazioni. Mercedes fortissima - ci alleniamo per batterla” : Domenica nefasta per la Ferrari che torna a casa con un pugno di mosche dal GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel si è dovuto ritirare nel corso dell’ottavo giro a causa del cedimento strutturale della sospensione posteriore destra mentre si trovava in settima posizione mentre Charles Leclerc ha concluso al quarto posto in maniera anonima, incapace di lottare per il podio a causa dello scarso rendimento con ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Usa 2019 : “Migliorati sul ritmo gara” : Si sono disputate le qualifiche ufficiali nel sabato del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: le Ferrari non hano centrato la pole ma si sono ben difese, dando buone impressioni per la gara. Così il team principal della Ferrari ai microfoni Sky: “Siamo migliorati sul ritmo gara“. VIDEOINTERVISTA Mattia Binotto QUALIFICHE DEL GP USA F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO Mattia Binotto : “Nuovo regolamento in F1? Da 0 a 10 - siamo contenti 7” : Il weekend di Austin si è aperto giovedì con la presentazione ufficiale dei nuovi regolamenti della Formula 1 a partire dal 2021, annata in cui tutti i team ripartiranno sostanzialmente da un foglio bianco. Mattia Binotto ha commentato quest’oggi ai microfoni di Sky Sport il regolamento 2021 dal punto di vista della Ferrari, ritenendosi parzialmente soddisfatto come punto di partenza. Di seguito il VIDEO del suo commento a proposito delle ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Usa 2019 : “La Ferrari è già concentrata sul Mondiale 2020” : Mancano tre gare alla fine della stagione 2019 della Formula 1 ma i team sono già concentrati da tempo sulla costruzione del progetto per la vettura del 2020. La Ferrari non fa eccezione come ha dichiarato Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport, anche se il Team Principal di Maranello ha precisato che l’obiettivo è quello di vincere le ultime tre tappe del campionato 2019 anche per presentarsi ai nastri di partenza della prossima annata ...

F1 - Ferrari sotto accusa per la regolarità della power unit. Mattia Binotto : “Non è in discussione - orgogliosi del vantaggio” : Sei pole-position consecutive (nove in stagione) ma soltanto tre vittorie: la Ferrari ha cambiato marcia dopo le vacanze estive, la macchina che esce da Maranello è altamente prestazionale e sta regalando grandi soddisfazioni sul giro secco ma soffre ancora sul passo gara dove è inferiore alle Mercedes. Il Cavallino Rampante spera naturalmente di tornare presto al successo e punta già al GP degli USA che si disputerà nel weekend ad Austin ma la ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Messico 2019 : “Bandiere gialle? Un problema di sicurezza” : La Ferrari ha conquistato secondo e terzo posto nelle qualifiche del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez nella Capitale. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la prestazione delle Rosse ai microfoni di Sky Sport, Charles Leclerc scatterà in seconda posizione davanti a Sebastian Vettel ma attenzione perché il pole-man Max Verstappen potrebbe essere penalizzato perché non ...

