Coppia passeggia col cane a Firenze | uomo e donna accoltellati

(Di mercoledì 27 novembre 2019)da uno sconosciuto mentrevano per strada con il loro. E' succeso stamattina, verso le 8.30, nella zona di viale Petrarca, tra via Aleardi e viale Pucci. Le vittime dono unae un. Lei, di 39 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni, lui ha riportato ferite lievi. La ricostruzione Secondo quanto riferito dalla polizia, l'aggressore, un, avrebbe colpito con alcuni fendenti lae il loro. Dopo l'aggressione , l'si è dato alla fuga ma, grazie a un testimone, le forze dell'ordine lo hanno riconosciuto e fermato. Laè stata trasportata all'ospedale di Torregalli in codice rosso.

MediasetTgcom24 : Firenze, coppia passeggia in strada con il cane: accoltellata #firenze - lupettorosso76 : Un paese alla deriva in balia di psicopatici spronati all'odio dall'infame Salvini Firenze, coppia passeggia in str… - eccapecca : #Firenze Violenza, abusi su #donne #bambini #uomini Indignatevi sempre. #Trovaleorigini -