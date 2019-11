Sigarette elettroniche | per Salvini nuova tassa in vista Quali prospettive?

Apple non venderà più app collegate alle Sigarette elettroniche : Da oggi Apple rimuoverà le 181 app collegate alle sigarette elettroniche disponibili sull’App Store, in seguito ai misteriosi malesseri che negli ultimi mesi questi dispositivi hanno provocato a 2.172 persone negli Stati Uniti; secondo le stime più recenti, almeno 42

Sigarette elettroniche sui social : pubblicità vietata e stop agli influencer : Un’ordinanza stabilisce il divieto assoluto di pubblicizzare il prodotto e vieta alle società produttrici la ricondivisione, sui propri profili social, degli hashtag creati e pubblicati spontaneamente dagli utenti. Vietati anche cartelloni e video YouTube

Sigarette elettroniche - “la vitamina E acetato all’origine di malattie e decessi” : Potrebbe esserci la vitamina E acetato all’origine dei danni polmonari e dei morti collegati all’uso delle Sigarette elettroniche negli Stai Uniti. L’ipotesi arriva dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention) americani, che hanno identificato questo composto chimico nei fluidi polmonari di 29 persone malate. La scoperta potrebbe una “svolta” che indica il probabile ...

Tassa sulle Sigarette : quanto costa - chi riguarda (non quelle elettroniche) e quanto vale : Tassa sulla sigarette sì, sulle sigarette elettroniche no. Contrordine su alcune tasse previste in manovra – non ci sarà nemmeno l'aumento della cedolare secca sugli affitti a canone concordato che resta al 10% - dopo la debacle patita dalle forze di governo nel voto regionale in Umbria che ha eletto presidente Donatella Tesei. Anche se la quadra definitiva non c'è ancora, il vertice di maggioranza ha concordato ...

Salute : le patologie “da svapo” non imputabili alle Sigarette elettroniche : Tra il 24 ed il 26 settembre a Washington si è svolta l’edizione 2019 del Forum globale sul tabacco e la nicotina, uno degli eventi più importanti del settore. L’evento ha rappresentato un’occasione importante per discutere di prodotti a rischio ridotto, come ad esempio le sigarette elettroniche. In tal senso, tempismo e location non potevano essere più adatti: gli Stati Uniti, infatti, sono scossi da alcuni mesi da una sorta di ‘epidemia’ di ...

La catena di supermercati sudcoreana GS25 non venderà più le Sigarette elettroniche di Juul Labs : La catena di supermercati sudcoreana GS25 non venderà più le sigarette elettroniche dell’azienda statunitense Juul Labs. Ieri il ministro della Sanità sudcoreano Park Neung-hoo le aveva definite «un rischio serio per la salute delle persone» e aveva invitato a smettere

Allerta Sigarette elettroniche - come stanno "davvero" le cose secondo i produttori : "come Anafe invitiamo i vapers ad affidarsi esclusivamente a canali e rivenditori autorizzati, evitando l'acquisto di...

Allerta ISS Sigarette elettroniche 'Solo per vigilare' - ma in Italia non ci sono problemi : Il richiamo a vigilare è partito dallo Snap, Sistema Nazionale di Allerta Precoce, su segnalazione dell'Osservatorio Europeo sulle droghe e tossicodipendenze; Allerta di secondo grado su una scala di 3, che riguarda "lievi danni alla salute", da rintracciarsi esclusivamente sulle sostanze nocive che vengono utilizzate negli apparati per lo svapo. Fino ad ora i casi di malattie polmonari che si possono collegare all'uso di sigarette elettroniche ...

Sigarette elettroniche - l’Istituto Superiore di Sanità innalza il grado dell’allerta da 3 a 2 : L’allarme è stato lanciato alle Regioni e al ministero della Salute dopo quanto sta accadendo in Usa