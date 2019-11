La Lega a favore di lgbt e ius soli Così in Ue strizza l' occhio al Ppe

Liliana Segre - Varese dice sì alla cittadinanza onoraria e anche la Lega vota a favore. Maroni : “Caso diverso da quanto successo in Senato” : La città di Varese ha concesso, con votazione unanime, la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. In un consiglio comunale che ha visto un’ampia partecipazione della popolazione, la mozione proposta dal consigliere Enzo Rosario Laforgia ha ottenuto l’appoggio di tutte le forze politiche. Un lungo applauso ha poi sottolineato l’importanza simbolica della votazione, in una città in cui è iniziato il calvario della senatrice Segre, ...

Legge Salva Mare approvata alla Camera : 242 a favore - si astengono Lega - Fi e FdI. Costa : “Primo passo per liberare acque dai rifiuti” : La Camera approva la Legge Salva Mare. Con 242 voti a favore e 139 astenuti (Forza Italia, Lega, e Fratelli d’Italia) il testo che adesso passerà all’esame del Senato si pone l’obiettivo di favorire la raccolta dei rifiuti e in particolare della plastica in Mare e nelle acque interne, come fiumi e laghi, assimilandoli ai rifiuti urbani con tanto di riciclaggio delle plastiche raccolte. La proposta introduce delle disposizioni ...

Sondaggi - la Lega torna sopra il 30 : elettorato potenziale del 40%. Due su 3 a favore di pene più dure agli evasori e per il sì allo Ius culturae : Il Pd tocca i minimi dall’inizio di settembre. Il M5s per la prima volta va sotto al 20 per cento dalla nascita del governo. Insieme le due principali forze di maggioranza, stanche, sono cadute di oltre 5 punti rispetto al 3 settembre. E dall’altra parte, dopo un periodo di rallentamento, la Lega rilancia il suo primato oltre il 30 per cento e tutta insieme la coalizione del centrodestra è cresciuta di due punti in un mese e mezzo. ...

Mafia : Legali ex sindaco Vaccarino - ‘nuove prove su infondatezza reato favoreggiamento’ : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – “La decisione della Corte di Cassazione riguarda la sola ipotesi di reato di favoreggiamento e non invece il reato di rivelazione di segreti di ufficio ritenuto insussistente dal tribunale del Riesame di Palermo, a cui peraltro ha prestato acquiescenza la stessa procura di Palermo”. A chiarirlo sono gli avvocati Baldassare Lauria e Giovanna Angelo, legali del’ex sindaco di ...

Taglio parlamentari - Romeo : “Lega voterà a favore - ma governo dimostri di avere numeri” : “Taglio dei parlamentari? Votiamo a favore alla Camera, come abbiamo votato a favore le prime tre volte. Mi sembra molto chiara la posizione della Lega. Non è che adesso cambiamo idea”. Sono le parole di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, ospite di “24 Mattino”, su Radio24. E puntualizza: “Tuttavia, è chiaro che, dall’altra parte, il governo deve dimostrare di avere i numeri. Uscire ...

Sondaggi Ixè : “Lega stabile al 29 - non cresce da un mese. Pd al 21 - 6 e M5s al 21. Fiducia in Conte in lieve calo. 62% a favore Ius culturae” : Lega rimane stabile appena sotto il 30 per cento (passa dal 29,9 al 29,7 per cento dei consensi). Pd e 5 stelle stabili, ma entrambi in tendenza negativa: rispettivamente al 21,6 (-0,2) e al 21 (-0,5) per cento. I Sondaggi di Ixè per Cartabianca su Rai3 fotografano, a una settimana di distanza dall’ultima rilevazione, una situazione che in generale rimane immutata e dove l’unico cambiamento rilevante è quello di Italia viva ...

Scuola : arcivescovo Monreale - 'crocifisso non va strumentalizzato. Toglierlo favore alla Lega' (2) : (AdnKronos) - "Per noi cattolici il crocifisso ha un significato religioso - aggiunge monsignor Pennisi - ma è un valore anche per chi non crede: è il simbolo della liberazione, della redenzione e dell'amore. E' un valore per tutti". L'arcivescovo ricorda anche le sentenze del Consiglio di Stato e d

Scuola : arcivescovo Monreale - 'crocifisso non va strumentalizzato. Toglierlo favore alla Lega' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Il crocifisso è di tutti, è un simbolo con un valore importante, sia per chi è cattolico che per chi non lo è, e non deve essere strumentalizzato da nessuna parte politica". Così l'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, parlando con l'Adnkronos, replica alle dichiara