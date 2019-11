Everreach | Project Eden | l' ispirato action RPG sci-fi ha una data di uscita per PC e Xbox

Fonte : eurogamer

(Di martedì 26 novembre 2019) Attraverso un comunicato stampa ufficiale di Elder Games e Headup apprendiamo chesarà disponibile perOne e PC Windows tramite Steam il 4 dicembre. Otterrete la versione per PC anche su Robot Cache.Per chi non lo sapesse,è un gioco di ruolo d'azione basato sulla storia ambientato sul pianeta. In, vestirete i panni di Nora Harwood, un membro della divisione di sicurezza diCorporation in missione per liberare il pianeta dalla colonizzazione e per indagare su eventi insoliti.Esplorate un vasto mondo alieno e scendete nelle sue profondità per scoprire gli antichi segreti di una civiltà dimenticata da tempo. Ricco di avvincenti combattimenti a terra, battaglie veicolari ad alta velocità e con un profondo sistema di abilità,vi immerge nella sua affascinante storia e nel suo gameplay ...

