Danny DeVito | «Ho sempre sognato un sequel di Matilda 6 mitica»

(Di martedì 26 novembre 2019)Non c’è momento più propizio di questo per riportare alla vita un vecchio classico del cinema. Da Hocus Pocus 2, che potrebbe rivedere Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker nel ruolo delle sorelle Sanderson a Tom Cruise che rivestirà presto i panni di Maverick neldi Top Gun, sembra chesi sia lasciato trascinare dall’entusiasmo generale, mettendo sul tavolo l’ipotesi di un secondo capitolo di, il film tratto dal romanzo di Roald Dahl e che arrivò al cinema nel 1996 proprio per la regia di. https://www.youtube.com/watch?v=w7ZXsek5X0U «Hovoluto fare2, ma quando la bambina era ancora una bambina. Qualcosa come 20 o 25 anni fa», spiega, infatti, l’attore e regista ...

