Milan | Piatek non spara più | il polacco via a gennaio con l’arrivo di Ibrahimovic

Milan-Napoli finisce 1-1 - la crisi continua. Piatek esce fra i fischi | La classifica : Pioli e Ancelotti cercavano la svolta, ma non è arrivata. L’omaggio all’ex tecnico rossonero rovinato da cori contro i napoletani. Massara apre a Ibrahimovic

Voti Milan-Napoli : Piatek delude - Lozano non sbaglia - Biglia e Elmas in affanno : Si alternano Voti alti e bassi nelle pagelle di Milan-Napoli, anticipo della tredicesima giornata di serie A che si è concluso sul risultato di 1-1. I partenopei sono passati in vantaggio con una rete di Lozano, ma i rossoneri hanno replicato già alla mezz'ora pareggiando con Bonaventura. Il pari non è un risultato che accontenta le due formazioni, che rimangono lontane dai rispettivi obiettivi. In particolar modo il Napoli, che dopo questo ...

LIVE Milan-Napoli 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Ancelotti lancia la coppia Insigne-Lozano - Piatek guida l’attacco rossonero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:50 Nell’anticipo delle 15 importante successo della Juventus in rimonta sul campo dell’Atalanta: i bianconeri si sono imposti con il risultato di 1-3 grazie alla doppietta di Higuain e il sigillo finale di Dybala e hanno portato il loro vantaggio in testa alla classifica a 4 punti sull’Inter. 17:45 Poche sorprese negli 11 scelti da Pioli: occhi puntati su Jack Bonaventura, ...

Milan - la carica di Pioli : “contro il Napoli propositivi - ho studiato come far segnare Piatek. Classifica appesa a Milanello” : Pioli carica il Milan in vista della sfida contro il Napoli: l’allenatore vuole una squadra proprositiva e rilancerà Piatek e forse anche Kessiè. E intanto arrivano i primi apprezzamenti su Ibrahimovic Il Milan riparte dopo la sosta, fortunatamente senza infortunati (ed è già un bene visto l’andazzo), consapevole di aver giocato contro la Juventus la sua miglior gara della stagione nonostante la sconfitta. Pioli è carico e ...

Milan - Pioli in conferenza : importanti indicazioni su Piatek - Kessié e Ibrahimovic : Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli a San Siro: “Si riparte dalla prestazione fatta con la Juve, è stata all’altezza di una delle squadra migliori d’Europa, significa che certi valori li abbiamo e possiamo metterli sul campo. Non so se sia più facile giocare contro una squadra forte, il Napoli è attrezzato per la Champions e per cercare di vincere ...

Milan-Napoli - le probabili formazioni : out Milik - ci sono Mertens e Piatek : Allo stadio Meazza di Milano si gioca il big match della tredicesima giornata di Serie A tra Milan e Napoli. Si affrontano due squadre in piena crisi di risultati e che rischiano grosso in questa partita. I rossoneri, infatti, si ritrovano perfino in lotta per non retrocedere, avendo solamente quattro punti di vantaggio su Genoa e Sampdoria, al terzultimo posto in classifica. Gli azzurri non stanno meglio, essendo settimi in classifica, a cinque ...

Milan - Piatek si assume le sue responsabilità : “cerco la colpa dentro di me - ma tornerò presto a sparare” : L’attaccante polacco ha parlato del difficile momento che sta attraversando con la maglia del Milan, esprimendo le proprie sensazioni Una stagione complicata per Krzysztof Piatek, l’attaccante polacco infatti non sta riuscendo a replicare la scorsa super annata, annaspando non poco insieme all’intero Milan. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni di ‘TVP Sport’, il giocatore rossonero ha sottolineato: ...

Krzysztof Piatek gela il Milan : "Cambierò squadra quando varrò 70 milioni. Bisogna essere ambiziosi" : Krzysztof Piatek, entrato anche nelle voci di mercato in vista di un ipotetico prestito al Genoa per rilanciarlo, sembra però avere altre idee: "Nel calcio devi avere sempre nuovi obiettivi. Il Milan mi ha pagato 38 milioni di euro e voglio fare di tutto per valerne 60-70 la prossima volta che cambi

Calciomercato Milan - Ibrahimovic per 6 mesi : in estate possibile scambio Belotti-Piatek : Piatek aveva iniziato bene la sua carriera con i rossoneri dopo il suo arrivo dal Genoa nella finestra di gennaio scorso, tuttavia in questa stagione ha segnato solo un gol da azione e ciò ha portato dei dubbi sul suo futuro. Il Milan, infatti, sarebbe sul mercato alla ricerca di un attaccante e secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', Piatek potrebbe lasciare il Milan per 6 mesi nel caso arrivasse Ibrahimovic, con il Genoa interessato a ...

Milan - Piatek : “per la stampa italiana sono diventato un brocco da un giorno all’altro. Valgo molto di più” : Non è iniziata bene la stagione di Krzystof Piatek. L’attaccante del Milan e i suoi tifosi non avrebbero mai immaginato che a questo punto della stagione il suo bottino di reti realizzate fosse fermo a tre. Le cause però non sono soltanto legate a motivi personale: “è chiaro che le turbolenze in societa’ avrebbero condizionato i giocatori – racconta il calciatore in un’intervista all’emittente polacca ...

Piatek risponde alle critiche dei tifosi del Milan : ‘Mettetevi nei miei panni’ : Piatek non ha iniziato la stagione come tifosi e società speravano, meno prolifico e isolato dal gioco. Il polacco potrebbe finire sul mercato di gennaio se nelle prossime le partite la dirigenza non vedrà un repentino cambiamento. Se a inizio stagione si poteva dare la colpa alla gestione Giampaolo, anche il nuovo tecnico Pioli non sembra aver dato una scossa all’attaccante. Raggiunto dal network TVP Sport l’ex Genoa, ha così ...

Milan-Napoli - probabili formazioni : Leao favorito su Piatek - possibile chance per Lozano : Sabato 23 novembre 2019 alle ore 18:00 andrà in scena il match tra Milan e Napoli, valido per il tredicesimo turno della serie A. Il Milan versa in una situazione di classifica preoccupante. I rossoneri, infatti, hanno soltanto 13 punti e sono distanti ben nove lunghezze dalla 'zona Europa'. Nell'ultimo incontro sono stati sconfitti per 1-0 contro i Campioni d'Italia per merito del gol di Paulo Dybala, frutto di una magnifica azione corale, pur ...

Milan : Piatek potrebbe tornare al Genoa - rossoneri su Gaich e Kean (RUMORS) : Il Milan sta ancora lavorando per trovare il miglior assetto offensivo, nonostante siano già 12 le partite disputate in stagione. Di conseguenza, la classifica non sta sorridendo ai rossoneri, che molto presto dovranno cambiare qualcosa. Tra Piatek e Rafael Leao, sono stati realizzati solo quattro goal, due dei quali su rigore. Considerando che il duo è costato al Milan 58 milioni di euro ('Transfermarkt.com'), il rendimento non è per niente ...

Piatek via dal Milan a gennaio? Scatta ipotesi Mandzukic e Kean : Piatek via dal Milan nel mercato di gennaio, se nel prossimo mese non tornerà ad essere il Pistolero. Il polacco non è partito bene, neanche un lontano parente di quello visto l’anno scorso in Serie A. Dopo il cambio allenatore, urge anche un cambio di marcia dall’attaccante. La società sembra non voler più aspettare, ecco che sia Sport Mediaset e Gazzetta dello Sport avallano un’idea clamorosa: Piatek via dal Milan già a ...