Maltempo | voragine si apre sull' A21 Ticino esonda in un quartiere di Pavia

Maltempo - si apre voragine sulla A21 Torino-Piacenza : “Un’auto l’ha evitata per un soffio” : Una voragine di una decina di metri si è aperta questa sera sull’autostrada A21 Torino – Piacenza, tra Asti e Villanova. Un’auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. La polizia stradale ha bloccato il traffico. Il terreno, secondo una prima ricostruzione, è sprofondato a causa della pioggia incessante che da giorni si sta abbattendo su tutto il Piemonte. L'articolo Maltempo, si apre voragine sulla A21 ...

Maltempo su Napoli - voragine inghiotte automezzo dei rifiuti davanti alla scuola : voragine davanti la scuola inghiotte una macchina spazzatrice. È quanto successo poco fa nella centralissima piazza Gramsci a Giugliano davanti l'ingresso del Primo Circolo Didattico....

Maltempo a Napoli - maxi voragine ai Ponti Rossi : evacuate quasi 100 persone. “Tragedia sfiorata” : Una grossa voragine si è aperta in via Masoni a causa delle forti piogge cadute di notte su Napoli. quasi cento persone sono state evacuate dalle proprie case dai vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza la zona, dove era presente un cantiere. Il presidente della terza Municipalità, Ivo Poggiani, ha parlato di “tragedia sfiorata“. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici Abc, Italgas ed Enel, la polizia locale e la ...

Maltempo - voragine a Napoli : famiglie evacuate - “tragedia sfiorata” [FOTO] : Grossa voragine a Napoli, in via Masoni: la sede stradale è sprofondata in un’area di cantiere a causa delle forti piogge della scorsa notte. Il presidente della III Municipalità, Ivo Poggiani, in un post su Facebook parla di “tragedia sfiorata“. “L’altro ieri intervengono i Vigili del Fuoco e Protezione Civile per uno sprofondamento stradale su un tratto appena interessato dai lavori di rifacimento del manto ...

Maltempo Napoli : voragine in viale Calascione a causa di infiltrazioni d’acqua : In viale Calascione, nella zona di Monte di Dio, a Napoli, questa notte si è aperta una voragine a causa di infiltrazioni di acqua. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale ed il tratto di strada è stato transennato. Tecnici di ABC e del servizio fognature del Comune di Napoli sono al lavoro per individuare l’origine della infiltrazione di acqua. L'articolo Maltempo Napoli: voragine in viale Calascione a causa di infiltrazioni ...

Maltempo - Ispica in ginocchio : voragine e strade distrutte VIDEO e FOTO : Prima conta dei danni ad Ispica dopo il nubifragio di ieri. voragine che si è aperta in via Socrate dove si è sfiorata la tragedia, strade distrutte

Sicilia - ingenti danni per il Maltempo : enorme voragine a ridosso dell’abitato di Ispica : L’ondata di maltempo che ha investito il Sud Est della Sicilia ha provocato almeno una vittima. Si tratta di un uomo che era stato segnalato come disperso nella notte sulla statale 115, la stessa dove ieri sera erano state travolte due auto dalla piena del torrente. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco sulla statale tra i comuni di Noto e Rosolini. A Ispica le forti piogge hanno provocato lo straripamento di ...