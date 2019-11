Maltempo | la Diretta – Torino-Piacenza | scuole chiuse ad Asti La A6 chiusa in due

Maltempo - crolla viadotto sulla Torino-Savona : DIRETTA : Nubifragi nel Savonese dove è esondato un rio. Interrotta la A10 in due tratti per smottamenti. Nel capoluogo veneto atteso nuovo picco di marea di 130 centimetri. Timori per la piena del Po, annullata la maratona a Torino. Allagamenti e frane a Matera e in Calabria

Maltempo - allarme fiumi in Toscana ed Emilia. DIRETTA : Fa paura il Reno nel Bolognese: “Sarà una piena storica”, dice il presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini. L'Arno oltre il primo livello di guardia minaccia Firenze. In Alto Adige una valanga travolge un centro abitato in Val Martello: danni alle case, ma nessun ferito

Maltempo su tutta Italia - la diretta : esondano fiumi in Toscana - centinaia di evacuati. Arno in piena : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - bomba d'acqua su Napoli. A Venezia domani nuovo picco marea : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 12 - Torna l'acqua alta a...

Maltempo - a Venezia acqua alta record - oggi nuovo picco. DIRETTA : Martedì sera marea a 187 centimetri nella Laguna, con danni ingenti in città e dentro San Marco. Due le vittime. Centro Maree del Comune: ondate eccezionali ancora per giorni. Il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità

Maltempo - Matera invasa dal fango. Acqua alta a Venezia. DIRETTA : Oggi allerta rossa in Calabria, Basilicata e Sicilia. Arancione in Puglia, gialla in altre dieci regioni. Scuole chiuse in diversi comuni del Metapontino, anche a Mater. Eolie isolate, un 'fiume' di pomice in strada a Lipari