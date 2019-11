Dal Codice rosso una scossa Viaggio nelle Procure d' Italia per un primo

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) “Una”, “la spinta ad aprire i cassetti per tirare fuori le denunce accumulate”, “una riforma di cui magistratura e forze di polizia avevano urgente necessità”. L’impressione che arriva dalle parole dei magistrati di alcune delle principalidella Repubblica d’, da Nord a Sud passando per il Centro, è che le voci nel bilancio dei primi mesi - quattro il 9 dicembre - dall’entrata in vigore, il 9 agosto scorso, delsiano più positive che negative.Nessun intasamento degli uffici, come pure si temeva: con la nuova legge pensata per contrastare la violenza sulle donne, nei tribunali e nei comandi delle forze dell’ordine non c’è stata alcun inaspettato, ulteriore, carico di lavoro. Certo, la formazione degli operatori, a partire dalla polizia giudiziaria, è ...

