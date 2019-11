Marco Van Basten fa un saluto nazista in diretta tv convinto di avere il microfono

Domenica In – Undicesima puntata del 24 novembre 2019 – Gigi D’Alessio - Vanessa Incontrada - Marco Bocci tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Undicesima puntata del 24 novembre 2019 – Gigi D’Alessio, Vanessa ...

Matrimonio a prima vista - Marco e Ambra insieme stavano davvero così male? : Terminato il periodo di silenzio contrattuale che i protagonisti del format Matrimonio a prima vista 4 hanno dovuto rispettare fino alla fine della messa in onda di tutte le puntate del programma, sono finalmente usciti allo scoperto i profili social dei diretti interessati, e nello specifico di Luca, Marco e Fulvio - i tre uomini di questa ultima edizione - così come quelli di Cecilia, Ambra e Federica, le loro mogli.I sei ragazzi, dopo aver ...

LIVE Sinner-Marcora 6-3 6-4 - Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : l’altoatesino avanza senza problemi ai quarti di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO DI SINNER-GAIO, QUARTO DI FINALE 20.13 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 20-12 Jannik, che sale sicuramente al numero 91 del ranking, domani nei quarti di finale affronterà Federico Gaio, numero 153 del mondo. 6-4 Chiude con un ace una grande prestazione Sinner in poco più di un’ora! 40-15 Prima ...

LIVE Sinner-Marcora 6-3 5-4 - Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : l’altoatesino è avanti di un break nel secondo set e va a servire per il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto incrociato vincente di Sinner. 15-15 Rovescio in rete di Marcora sul pressing di Sinner. 0-15 Passante di rovescio lungolinea vincente di Marcora. 5-4 Servizio e appoggio vincente di dritto di Marcora e ora Sinner andrà a servire per il match. 40-15 Prima vincente di Marcora. 30-15 Altro ace di Marcora. 15-15 Ace di Marcora. 0-15 Errore di Marcora. 5-3 Risposta di rovescio lunga ...

LIVE Sinner-Marcora 5-2 - Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : l’altoatesino avanti di un break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Doppio fallo di Marcora. 30-0 Servizio e dritto vincente di Marcora. 15-0 Ace di Marcora. 5-2 Volée di dritto sbagliata da Marcora. 40-0 Altra prima vincente di Sinner. 30-0 Dritto vincente deviato dal nastro di Sinner. 15-0 Prima vincente di Sinner. 4-2 Risposta sbagliata di Sinner. 40-15 Dritto lungo di Sinner. 30-15 Risposta lunga di Sinner. 15-15 Dritto vincente quasi in schiacciata ...

Sanremo Giovani 2019 : Marco Liorni conduce la finale del 19 dicembre - ex conduttori del Festival in giuria : Con Italia sì di sabato 16 novembre su Rai 1 prenderà il via la fase più importante di Sanremo Giovani edizione 2019. Come anticipato da Hit nel retroscena di Blogo, il concorso si comporrà di 4 appuntamenti settimanali all'interno del programma di Marco Liorni con le selezioni in diretta tv che culmineranno con l'appuntamento di giovedì 19 dicembre in prima serata. I retroscena di Blogo: ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Marco D'Amore : Vanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo ...

Funerali dei vigili del fuoco - l'addio ad Antonino - Marco e Matteo : folla e commozione davanti ai tre feretri Il vescovo : «Morti in atto di servizio» : L'ultimo commovente saluto ad Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo: sono in corso i Funerali solenni dei tre vigili del fuoco morti martedì...

Ilva - Gian Marco Centinaio a L'Aria che tira : "Colpa del M5s. Gli dicevamo : Guarda che se ne vanno. E loro..." : "Ho chiesto scusa al Pd per averli lasciati nelle mani del M5s". Il leghista Gian Marco Centinaio, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, è drammaticamente serio. D'altronde, l'occasione non concede ironie: si parla dell'Ilva di Taranto a rischio chiusura dopo che gli indiani di Arcelor-Mittal h

Ivana Icardi contro Luca Onestini : "GianMarco è il suo burattino - è Luca che gli organizza gli scoop" : Non si è fatta attendere la piccata replica di Ivana Icardi a seguito delle accuse social indirizzategli da Luca Onestini. L'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, avrebbe accusato Ivana di aver strumentalizzato anche in Spagna il flirt avvenuto tra lei e il fratello, Gianmarco Onestini, per emergere e andare nuovamente in tv.Ricordiamo, infatti, che nel corso della loro partecipazione al Grande Fratello Vip italiano, Ivana Icardi, con ...

L’uomo del giorno - Marco Van Basten compie 55 anni : storica esultanza in faccia a Pasquale Bruno : Se parli di van Basten stai parlando del firmamento calcistico. Una delle stelle più brillanti che il mondo abbia mai visto. Una carriera incredibile, frenata troppo presto dai problemi alle articolazioni. La fragilità di un campione assoluto. Marcel (sì perché questo era il vero nome di van Basten) nasce a Utrecht, in Olanda, il 31 ottobre 1964. Van Basten è considerato fra i giocatori più forti della storia del calcio, ha segnato 303 gol ...

Buon compleanno Marco Van Basten - Gian Marco Centinaio… : Buon compleanno Marco van Basten, Gian Marco Centinaio… …Antonio dal Monte, Gianni Locatelli, Aldo Brandirali, Alberto Bigon, Herman van Rompuy, Franco Merli, Reza Ciro Pahlavi, Alessandra Canale, Dunga, Amanda Sandrelli, Francesca Balzani, Kim Rossi Stuart, Angelino Alfano, Massimo Gobbi, Nicola Madonna, Mario Sampirisi, Sonia Malavisi… Oggi 31 ottobre compiono gli anni: Giovanni Battista Stracca, ingegnere; Antonio dal Monte, medico; Umberto ...

Italia Si - Marco Liorni su Sanremo Giovani : “Forse non lo condurrò” : Marco Liorni in forse per la conduzione di Sanremo Giovani: “Non so se ci sarò anch’io” E’ in forse la conduzione di Marco Liorni della serata finale di Sanremo Giovani, che verrà trasmessa il 19 dicembre su Rai1. La notizia lanciata in rete di recente da alcuni siti, secondo i quali al conduttore di Italia Si sarebbe stata affidata la gestione della serata dedicata alla scelta dei cantanti in gara tra le Nuove Proposte a ...

Sabato 26 ottobre a Roma la Romania presenta i suoi giovani talenti (Gala del Festival Internazionale Propatria al Teatro Marconi) : Roma – Dopo una bella immersione culturale nell’arte romena iniziata a Roma a settembre, la nona edizione del Festival Internazionale Propatria – giovani talenti Romeni, realizzato dall’Associazione culturale Propatria in collaborazione con l’Accademia e l’Ambasciata di Romania in Italia si conclude con l’atteso Gala che porterà in scena al Teatro Marconi, a Roma, Sabato 26 ottobre dalle 19.00 le eccellenze romene da tutto il ...