Maltempo | disagi e allagamenti anche in Campania

Savona - disagi per il Maltempo : crolla un viadotto sulla A6 vicino ad Altare : Le previsioni meteo avevano già annunciato che ci sarebbero stati molti disagi a causa del maltempo, che ormai da ieri sabato 23 novembre sta colpendo tutta l'Italia, in particolare le regioni settentrionali, con l'ennesima perturbazione di questo mese. Una delle situazioni più critiche però si sta verificando in Liguria, soprattutto nel savonese, dove è crollato un viadotto sulla A6, nei pressi della cittadina di Altare. I motivi del cedimento ...

Maltempo - ancora disagi<br>Una donna dispersa nell'alessandrino : Aggiornamento - Le autorità hanno chiarito che c'è una sola donna dispersa nell'alessandrino. Si tratta di Rosanna Parodi, 52 anni, una dipendente di una casa di riposo, della quale si sono perse le tracce mentre stava andando a lavoro. La sua auto è stata trovata parcheggiata vicino ad una cascina e si pensa che la donna abbia proseguito il percorso a piedi, venendo travolta dalla piena del fiume Bormida. Maltempo, ancora forti disagiLa ...

Maltempo nel Lazio : allagamenti e disagi nella provincia di Roma : Pioggia e vento hanno interessato anche la capitale dalla serata di ieri e nella notte. Pur non registrandosi gravi criticità si segnalano diversi disagi. La pioggia ha creato allagamenti in...

Maltempo - seconda notte di allerta rossa in Liguria : “Piogge - allagamenti e disagi a Savona - Genova e in Val Bormida” [FOTO] : “È passata la seconda nottata di allerta rossa in Liguria: ancora piogge con allagamenti e disagi diffusi, soprattutto su Savona, Val Bormida e Genova. Evacuate dalle loro abitazioni altre 23 persone, 9 a Sant’Olcese e 14 nella zona da Altare a Mallare a causa di due frane. La nostra sala della Protezione Civile è aperta h24 e continua a monitorare costantemente la situazione“: lo ha affermato il governatore della Liguria Giovanni ...

Maltempo : ancora disagi per strade e ponti nel modenese : L’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sull’Emilia-Romagna lascia ancora disagi sul territorio modenese, in particolare per quanto riguarda la viabilita’. Nella zona, a seguito delle precipitazioni che hanno gonfiato i corsi d’acqua, restano chiusi il ponte di Navicello Vecchio sul fiume Panaro sulla provinciale 255 tra Modena e Nonantola; il ponte Motta sulla provinciale 468 tra Carpi e Cavezzo, il ponte di ...

Maltempo Piemonte : ancora disagi nell’Alessandrino : Proseguono i disagi a causa del Maltempo nell’Alessandrino: la Protezione civile segnala la chiusura dei guadi sul torrente Valla a Spigno Monferrato e a Pareto, nell’Acquese; allagamenti nel sobborgo alessandrino di San Michele e a Castellazzo Bormida, a pochi chilometri dal capoluogo, dove oggi tutte le scuole sono chiuse. Rallentata la circolazione ferroviaria sulla Genova-Ovada-Acqui. A Ovada una famiglia è stata evacuata dalla ...

Maltempo Campania - grandine e nevischio : disagi nella zona degli ospedali di Napoli : disagi nella zona collinare di Napoli per il Maltempo che ha colpito la citta’ nel pomeriggio. Problemi, in particolare, nelle strade di accesso ai vari ospedali della zona. Secondo alcune segnalazioni, al Cardarelli la corsia di accesso si e’ allagata con le ambulanze che hanno avuto difficolta’ a raggiungere l’accesso del Pronto Soccorso. Al Policlinico la grandine mista a nevischio che si e’ abbattuta sulla zona ...

Maltempo - violenti temporali nel trapanese : disagi nell’erogazione idrica : disagi nell’erogazione idrica nella zona di Castelvetrano, nel trapanese. A causa delle abbondanti piogge di ieri, infatti, si è registrato un distacco elettrico delle pompe di rilancio di Bresciana, causando difficoltà nell’erogazione in tutto il territorio comunale. Per mitigare il disagio, il Comune si è rivolto a Siciliacque per una fornitura straordinaria. Tecnici comunali al lavoro per risolvere il problema. L'articolo ...

Maltempo Roma : ancora disagi sulle strade : A seguito del Maltempo dei giorni scorsi nella mattinata di oggi si registrano ancora disagi sulla rete stradale di Roma: risultano ancora chiuse a causa di allagamenti via del Fosso della Magliana tra Via Portuense e Via della Magliana e il sottopasso di Lungotevere in Sassia in direzione di via Gregorio VII. Temporaneamente chiusa Via Pescara, fra Via Enea e Via Mirandola, a causa del dissesto del manto stradale. Tra via Portuense e via della ...

Maltempo Alto Adige : forti disagi dopo le nevicate - 130 cm in Val d’Ultimo : Sono attualmente 2.300 gli Altoatesini senza corrente elettrica: i soccorritori stanno approfittando della breve tregua di Maltempo per rimettere a punto attrezzatura, mezzi e sistemi di comunicazione. In serata arriveranno nuove precipitazioni da sud, che si estenderanno su tutta la provincia (limite delle nevicate tra 500 e 1000 m, temperature massime tra 2 e 8°C). Questa mattina all’alba in Val Pusteria è deragliato un treno perché ...

Maltempo : ad Anagni - frane - smottamenti e disagi : Si lavora ad Anagni (Frosinone) per mettere in sicurezza le varie zone della città colpite dal Maltempo e ripristinare la viabilità sulle strade interessate da frane e smottamenti. Il Maltempo ha causato una vera e propria emergenza che si sta cercando di fronteggiare in ogni modo. “Mi preme ringraziare tutti i dipendenti comunali e quelli che sono impegnati con i volontari del Radio Soccorso Anagni e dell’Associazione nazionale ...

Maltempo - Italia sotto scacco : disagi da Nord a Sud : L'ondata di Maltempo continua a flagellare diverse zone d'Italia. Criticità e allagamenti in Toscana: allerta per il fiume...

Maltempo - temporali e disagi da Nord a Sud : l'Arno spaventa : L'ondata di Maltempo continua a flagellare diverse zone d'Italia. Criticità e allagamenti in Toscana: allerta per il fiume...

Maltempo : oggi 17 novembre ancora alta marea a Venezia - disagi anche a Roma e Firenze : Continua la forte ondata di Maltempo su tutta la penisola italiana. Previste per oggi, domenica 17 novembre, intense precipitazioni e forti venti di Scirocco che potranno toccare i 100 chilometri orari in alcune zone adriatiche. Sono annunciate copiose nevicate in tutto l'arco alpino oltre i 1500 metri. Resta intanto in ginocchio la città di Venezia, disagi anche a Roma e Firenze. ancora acqua alta a Venezia Continuano le preoccupazioni per la ...