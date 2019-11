Come salvare offline “elenco lettura” di Safari su Mac

La variabilità genetica Come arma per salvare le foreste europee : Più elevata è la variabilità genetica degli alberi di una foresta, maggiore è la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Su questo presupposto si basa il progetto SySTEMiC, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma LIFE e coordinato dal Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (DAGRI) dell’Università di Firenze, che intende sviluppare uno strumento di supporto ...

Come salvare offline “elenco lettura” di Safari su iPhone : Una delle funzioni più interessati e presenti da anni su Safari è “elenco lettura”, ovvero un luogo in cui salvare delle pagine web o degli articoli che, per un motivo o per un altro, è leggi di più...

Matteo Salvini - il piano per salvare Ilva e cacciare il governo : Libero vi svela Come si prende l'italia : La tragedia dell'Ilva, almeno, ci ha insegnato due cose. La prima è che il problema dell' Italia non è il fascismo risorgente, come a sinistra vogliono far credere, bensì la deindustrializzazione. La seconda è che il governo, dinanzi a simili emergenze, è la malattia della quale pretende di essere l

Come salvare immagini e video di stato su WhatsApp : Un vostro contratto di WhatsApp ha pubblicato sul suo stato personale una foto che vorreste scaricare sullo smartphone. Se cercate una soluzione alternativa al farvi mandare direttamente l’immagine dalla persona in questione, allora sicuramente troverete leggi di più...

Come salvare i venditori preferiti su eBay : Tra i negozi online più utilizzati quotidianamente dagli italiani, c’è sicuramente eBay, sito web principalmente incentrato sulle aste, ma che si è evoluto negli anni per far fronte al colosso rappresentato da Amazon. eBay punta leggi di più...

Addio a Yahoo Gruppi o quasi dal 21 ottobre - Come salvare i dati personali : I Gruppi Yahoo hanno fatto la storia e rispetto ai più moderni social forse sono diventati anche obsoleti. Per questo motivo gli strumenti sono pronti, se non alla loro chiusura diretta, ad un vero e proprio ridimensionamento che li renderà sensibilmente meno attraenti e pure poco funzionali. C'è una data comunicata dalla stessa Yahoo che farà da spartiacque tra un passato glorioso e un futuro decisamente incerto e grigio ed è quella del 21 ...

HiSuite Come salvare le foto video musica smartphone Huawei : Come fare backup dei dati del telefono Huawei sul PC utilizzando HiSuite - Come ripristinare i dati su Huawei utilizzando HiSuite