A guadagnare nel mercato delle app sono in pochi | per tutti gli altri restano le briciole

Fortnite nel mirino dei tabloid inglesi : a quanto pare guadagnare grazie a un videogioco è una colpa gravissima : Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato che il giocatore professionista di Fortnite Jarvis Kaye (17 anni) è stato bannato a vita dal gioco per aver usato un aimbot. Senza scendere nei dettagli, il ragazzo ha in seguito realizzato un video sul suo canale YouTube in cui spiega che il fatto è stato compiuto con un account creato per l'occasione, in una partita non classificata e solo per intrattenimento verso i suoi fan.