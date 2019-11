Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) “Siamo d’accordo su tutto. Sono smentite le leggende metropolitane dei giorni scorsi”. Così Luigi Di, al termine dell’incontro con Beppe Grillo a Roma. Il capo politico del M5s ha lasciato l’albergo romano dopo circa due ore dal suo arrivo.Poco dopo arriva una nota del Movimento. Una nota che certifica laper Di, in un momento particolarmente difficile per il M5S e soprattutto per la leadership di Di, dopo il voto degli iscritti ha sconfessato la sua posizione chiedendo la partecipazione alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria.Grillo difende la leadership di Di: “lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto, io ci sarò di più e gli darò una mano”, ha detto Grillo. “Una persona deve poter decidere e fare scelte importanti. Un ...

StefanoFassina : Caro Ministro @SPatuanelli per #Alitalia no a ottava proroga. Nazionalizzazione temporanea per rimuovere cause stru… - PieroCatocci : Proroga per Di Maio - NoiAretini : Bekaert, Calosi (Fiom): 'Non siamo sorpresi dalla posizione dell'azienda, ora serve unità sindacale per la proroga… -