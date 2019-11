Pallanuoto femminile | A1 2019-2020 | risultati e classifica dell’ottava giornata Non

Fonte : oasport

Cinque gli incontri, come di consueto, in questo sabato dedicato alla Serie A1 di. Successi per tutte e tre le prime della classe: otto su otto per L'Ekipe Orizzonte Catania, non sbagliano neanche Plebiscito Padova e Sis Roma. Resta tutto invariato dunque in vetta alla graduatoria. In coda, nello scontro diretto per la salvezza, Verona batte Ascoli. Andiamo a rivivere questo turno con ie laag. 8^– sabato 23 novembre L'Ekipe Orizzonte-CSS Verona 16-5 SIS Roma-Bogliasco 1951 19-1 Vela Nuoto Ancona-Trieste 8-9 RN Florentia-Rapallo8-17 Plebiscito PD-Kally NC Milano 16-10L'EKIPE ORIZZONTE 24 CS PLEBISCITO PD 21 SIS ROMA 18 KALLY MILANO 15 CSS VERONA 12 RAPALLO PN 12 RN FLORENTIA 9 BOGLIASCO 1951 6 PN TRIESTE 3 VELA NUOTO ANCONA 0

