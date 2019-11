Non una di meno in marcia a Roma | “Siamo il grido feroce di tutte le donne che non hanno

Lamorgese manda un messaggio a Salvini : "Non c'è nessuna emergenza migranti" : Non è facile tenere il tema della sicurezza lontano dal dibattito politico, resistendo alla tentazione di strumentalizzarlo nella perenne campagna elettorale che vive il nostro paese da oltre un anno. Ma Luciana Lamorgese, da tecnica navigata del ministero dell'Interno - “un'esperienza di 45 anni”,

Beautiful - anticipazioni americane : Thomas è caduto in una soluzione detergente Non acida : Thomas Forrester è vivo e si presenta davanti a Hope per palesare la sua condizione. Lo rivelano le anticipazioni americane di Beautiful secondo le quali il figlio di Ridge e Taylor apparirà dalla ex moglie, in una stanza buia, facendole tirare un grande respiro di sollievo. Lei, che credeva di averlo ucciso dopo avere causato la sua caduta in una vasca contente dell'acido, si renderà conto che si è trattato solo di un malinteso. Non era una ...

La persecuzione degli ebrei romani : una storia di orrori e vergogna da Non dimenticare mai : All’inizio degli anni Sessanta mio padre – avvocato antifascista, fondatore e comandante della Brigata Maiella – mi fece conoscere un suo amico socialista, Piero Caleffi, di cui avevo letto lo straordinario Si fa presto a dire fame, ingiustamente dimenticato dagli editori. Da allora sono sempre stato particolarmente sensibile ai temi del razzismo. Questa estate ho conosciuto un giovane storico – abruzzese come me – che ha scritto un ...

Violenza donne - corteo "Non una di meno" : 8.46 "Oggi la marea femminista torna a inondare le strade di Roma contro la Violenza patriarcale, economica, istituzionale al grido di 'Non una di meno' per affermare che l'unico cambiamento possibile è a partire dalla rivolta permanente". Lo afferma l'organizzazione "Non una di meno". I dati: ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner; 3 femminicidi su quattro avvengono in casa; ...

Vittorio Grigolo si difende : Non c’è alcuna denuncia di molestie : Vittorio Grigolo sarà ospite di Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani pomeriggio. Insieme alla conduttrice Silvia Toffanin, il famoso tenore ha cercato di chiarire la delicatissima situazione in cui si trova dallo scorso 18 settembre. In quella data, infatti, Grigolo è stato sospeso dalla Royal Opera House per presunte molestie sessuali nei confronti di una collega della compagnia. "Non c’è nessuna denuncia. E' stato solo un ...

Aurora Ramazzotti - lo sfogo : “Non sono una raccomandata”. E Non parla della lite con Marica : Aurora Ramazzotti può ritenersi fortunata: ha due genitori che, nonostante i problemi intercorsi tra loro in passato, la amano incondizionatamente. Essere figlia di artisti, però, ha anche un lato negativo. Spesso, infatti, Aurora, che ha un grande successo sui social e ha partecipato a diversi progetti televisivi, è stata accusata di essere una raccomandata. La Ramazzotti, così, si è lasciata andare su Radio 2, nel programma radiofonico I ...

M5s - Conte : “Regionali Non sono test per governo. Movimento è in una fase di transizione - diamogli tempo” : “Da quando sono premier non riesco a ricordare quante votazioni regionali ci sono state. Non è che ogni voto regionale è un referendum sul governo, poi nessuno vuole trascurare come alcuni passaggi possano essere di rilievo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della scuola superiore di Polizia. “Il M5s è in una fase di transizione, lo aveva annunciato e ora lo ha ufficializzato ...

Uomini e Donne - Alessandro contro Giulia : "Ogni settimana c'è una scusa per Non vedersi" : Ultimo appuntamento settimanale per Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi del pomeriggio di Canale 5. Tempo di Trono Classico, che torna dopo l'ingresso della tronista Veronica Burchielli e la scelta improvvisa di Alessandro Zarino. Ad animare la discussione, la tronista Giulia e il corteggiatore Alessandro, che ha lamentato il fatto di non essere stato nuovamente chiamato in esterna. Ecco la reazione della tronista: Alla luce di ...

Il governo Non riesce a trovare una posizione condivisa sul Mes : Due ore di vertice a Palazzo Chigi per cercare di portare chiarezza sulla questione Mes, il meccanismo europeo di stabilità. Ma al termine della riunione - che si è svolta in un clima positivo e costruttivo - i nodi principali sono ancora da sciogliere, sul tavolo restano le obiezioni di M5s e Leu, con il "paradosso" che a difendere l'accordo ci sia chi non lo ha sottoscritto. Proseguiranno quindi nei prossimi giorni le riunioni tecniche e ...

Gli italiani lavoreranno 5 anni in meno degli altri europei (ma Non è una bella notizia) : Secondo una statistica Eurostat sulla vita lavorativa di chi oggi ha 15 anni, gli italiani lavoreranno in media 31,8 anni...

La 'mente' delle sardine Santori : "Non ho più una vita. Riceviamo 200 - 300 richieste al giorno" : Dopo il manifesto anti-populista ("la festa è finita"), pubblicato ieri sulla pagina ufficiale, le sardine hanno già depositato il proprio marchio all'ufficio Ue per la proprietà intellettuale. "L'idea non è fondare un movimento politico ma evitare speculazioni sulla nostra immagine e combattere gli eventi 'fake'. Vogliamo tutelare il messaggio partito da Bologna contro chi si approfitta del nostro brand": lo ha detto all'AGI Mattia Santori, 32 ...

Verissimo - Vittorio Grigolo sulle molestie : “Non c’è nessuna denuncia. Solo un malinteso” : “Non c’è nessuna denuncia. Un malinteso non può chiudere le porte a una carriera pulita, costruita con tanto sacrificio e sudore”. Vittorio Grigolo chiarisce per la prima volta a Verissimo la delicata vicenda che lo ha coinvolto lo scorso 18 settembre a Tokyo. Vittorio Grigolo e lo scandalo molestie: ‘Un malinteso per una pancia di spugna’ “È stato Solo un grandissimo malinteso. Ero a Tokyo, alla fine della rappresentazione ...

