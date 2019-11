L' Inter domina nella pioggia di Torino | granata travolti 3-0

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel domina davanti a Leclerc - Ferrari da urlo a Interlagos! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP2 DEL GP Brasile 2019 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport. 20.30: Hamilton, però, sul passo gara ha fatto vedere grandi cose, come al solito. Mercedes, infatti, nella gestione delle mescole pare avere qualcosa in più. Tuttavia, le Rosse sono lì. 20.29: Dunque si conferma una Ferrari in grande forma su questa pista nella simulazione ...

Plastica - l’Antitrust avvia Intervento cautelare nei confronti di Corepla : “Verifiche su abuso di posizione dominante” nel settore riciclo : L’Antitrust ha avviato un intervento cautelare nei confronti del Consorzio Nazionale per la Raccolta il riciclo e il Recupero degli imballaggi in Plastica (Corepla) nell’ambito dell’istruttoria avviata lo scorso 30 maggio per verificare la sussistenza di un abuso di posizione dominante che non garantirebbe la leale concorrenza nel riciclo delle bottiglie in Pet. In una nota, l’Autorità spiega che Corepla “avrebbe operato per ...

‘Ambesi wInter corner’ : “Hanyu domina anche se non c’è. Valcepina vince e convince sul campo” : Torna, puntuale come sempre, Ambesi winter Corner, la rubrica tenuta in collaborazione con Massimiliano Ambesi, storica voce e opinionista di Eurosport. Come di consueto in questa sede verranno offerte analisi e trattate le tematiche d’attualità legate alle discipline olimpiche invernali. La quarta puntata è inevitabilmente focalizzata sugli sport del ghiaccio. Il pattinaggio di figura, reduce dagli Internazionali di Francia, propone temi sempre ...

Brescia-Inter - Corini mastica amaro : “nella ripresa abbiamo dominato. Esonero? Certe strumentalizzazioni…” : L’allenatore del Brescia ha commentato il ko subito contro l’Inter, esprimendo la propria delusione per il risultato ma non per la prestazione Il Brescia gioca bene ma non vince, cedendo l’intera posta in palio all’Inter nell’anticipo della decima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Corini domina nella ripresa ma non riesce a riagguantare i nerazzurri, che si esaltano con Lautaro Martinez e ...

Sassuolo-Inter 3-4 : i nerazzurri prima dominano poi soffrono troppo : La squadra di Conte in vantaggio per 4-1 grazie alle doppiette di Lautaro e Lukaku subisce una rimonta incompleta per un soffio

L’Inter domina ma soffre troppo : batte il Sassuolo 3-4 Paracadutista in campo : foto : La squadra di Conte in vantaggio per 4-1 grazie alle doppiette di Lautaro e Lukaku subisce una rimonta incompleta per un soffio

Inter - pazza anche con Conte. Lukaku-Lautaro dominano il Sassuolo ma è brivido finali : 4-3 : L'Inter domina il Sassuolo, poi soffre fino al 95' ma alla fine vince 4-3 al Mapei Stadium dopo essere stata in vantaggio per 4-1 fino a 20 minuti dalla fine. Nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A, la squadra di Antonio Conte parte forte con il gol di Lautaro Martinez al 2'. Pareggia Berar

L’Inter domina ma soffre troppo : batte il Sassuolo 3-4 Paracadutista in campo : La squadra di Conte in vantaggio per 4-1 grazie alle doppiette di Lautaro e Lukaku subisce una rimonta incompleta per un soffio