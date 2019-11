Il libro di Borrometi su Antonio Megalizzi | ucciso a Strasburgo un anno fa

Fonte : agi

(Di sabato 23 novembre 2019) A ventinove anni, 'il Mega' per gli amici, si batteva per unire le due grandi passioni della sua vita, l'Europa e il giornalismo, mettendo nel lavoro tutto il suo contagioso entusiasmo. Quel sogno si è spento il 14 dicembre 2018, pochi giorni dopo la strage diin cuiera stato colpito dai proiettili di un estremista islamico. Non si è spenta però la sua memoria di ragazzo vitale, un 'trentino di sangue calabrese', dolce e ironico con passioni intense: la famiglia, l'amore per la 'sua' Luana, ma anche la radio, i tanti progetti, la passione per la conoscenza e la scritt​ura. Non si è spenta e non si spegnerà anche grazie a un libro, scritto da Paolo Borrometi, giornalista, vicedirettore dell'Agi e presidente dell'associazione Articolo 21. Libro che si intitola ‘Il sogno di” – storia di un ragazzo europeo – in libreria per Solferino ...

