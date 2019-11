Sassari | con “Goccia su goccia” i giovani donatori crescono

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 92-94 - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA : i sardi rimontano 15 punti di svantaggio e vincono in Isreale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qua. Partita veramente emozionante e spettacolare questa tra Holon e Sassari. Grazie per essere stati con noi e rimanete su questi schermi per ricevere tutte le notizie sul basket italiano, europeo e statunitense. Grande impresa dei sardi che rimontano 15 punti di svantaggio e vincono sul campo di Holon. 92-94 Schiacciata totalmente inutile di Williams, a tempo ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 68-62 - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA : i padroni di casa toccano il +15 nel terzo quarto - ma i sardi riescono a tornare a -6 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-67 Spissu risponde a tono! 71-64 Bomba di Pnini che rimanda indietro Sassari. 68-64 Lay-up di Pierre e Sassari è a -4. Si va, dunque, all’ultimo intervallo coi padroni di casa avanti di 6. 68-62 Schiacciata di Foster in chiusura di periodo. 66-62 Bomba di Jerrells. Da -15 a -4 per i sardi. 66-59 Jerrells fa 1/2 ai liberi. 66-58 Tap-in vincente di Howell. 64-58 Rubata e Bomba per ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 57-44 - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA : Malachi Richardson si prende il palcoscenico a inizio terzo quarto - sette punti consecutivi dello statunitense e gli israeliani toccano il +13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-44 +15 Holon con Caupain. Pozzecco si vede costretto a chiamare time out. 57-44 Bomba di un Richardson caldissimo in quest’inizio di terzo periodo. 54-44 Canestro dalla media di Malachi Richardson. 52-44 Bomba di Pierre che prova a suonare la carica per Sassari. 52-41 Primi due punti del secondo tempo per Richardson. Finisce qua il secondo quarto, padroni di casa avanti di 9 sul ...

LIVE Hapoel Holon-Dinamo Sassari 50-41 - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA : i padroni di casa scappano via a fine secondo quarto con tre triple consecutive di Foster : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qua il secondo quarto, padroni di casa avanti di 9 sul 50-41. 50-41 Terza bomba consecutiva di Foster! 47-41 Foster ruba palla e segna un’altra tripla. 44-41 Bomba di Foster! 41-41 Canestro da sotto per Pierre. 41-39 Schiacciata di Williams. 39-39 1/2 dalla lunetta per Evans. 39-38 Altro canestro per Bilan. 39-36 Gioco da tre punti di Evans e Sassari torna a un possesso di ...

Basket - Champions League 2019-2020 : la Dinamo Sassari in Israele a caccia della quarta vittoria consecutiva : Stamattina la Dinamo Sassari è partita alla volta di Holon, dove domani pomeriggio alle ore 18.30 italiane (19.30 locali) affronterà l’Hapoel padrone di casa in una sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2019-2020. La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco arriva a questo match in un’ottima condizione psicofisica, derivante da un inizio di stagione davvero molto convincente. I ...

Serie A Basket – Sassari batte Reggio Emilia nell’anticipo : Evans e Pierre regalano la seconda posizione ai sardi : Sassari batte Reggio Emilia nell’anticipo della nona giornata di Serie A: Evans e Pierre regalano la seconda posizione ai sardi in attesa della gara di Brindisi Sassari sale al secondo posto per una notte, in attesa dello scontro fra Brindisi e Pistoia. La formazione sarda supera Reggio Emilia 100-81 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La squadra di caoch Pozzecco domina la gara chiudendo in vantaggio tutti e quattro i quarti di ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 9a giornata : Sassari è inarrestabile in casa - batte Reggio Emilia e raggiunge Brindisi al secondo posto : Vittoria larga, netta e incontestabile del Banco di Sardegna Sassari nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La squadra di Gianmarco Pozzecco batte la Grissin Bon Reggio Emilia per 100-81 e si porta al secondo posto in classifica, agganciando Brindisi, che non può replicare in quanto questa settimana riposa. Per la formazione di casa sei uomini in doppia cifra: Dwayne Evans (20 punti), Dyshawn Pierre (19), Miro Bilan (17), Michele ...

LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket - Serie A in DIRETTA : 75-58 - a fine terzo quarto i sardi in pieno controllo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78-65 Poeta all’arma bianca, a segno 78-63 McLean ricomincia da dove aveva finito: continua ad avere il 100% dal campo 76-63 Ancora Poeta! E come si diceva prima, se c’è un uomo che a Reggio Emilia non sta mollando, quello è lui 76-60 Prodezza enorme di Upshaw per il -16 Grissin Bon 76-58 Libero realizzato da Jerrells, rimessa per Reggio Emilia Si riparte con un tiro libero per ...

LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket - Serie A in DIRETTA : 51-42 - gli ospiti si riavvicinano nel finale di secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – SASSARI: Pierre, Vitali, McLean 9; REGGIO Emilia: Johnson-Odom 10 51-42 LA SCHIACCIATA DI OWENS! Dopo la rubata, parziale di 0-7 della Grissin Bon che si mantiene viva in questo finale di secondo quarto che termina qui! 51-40 Transizione veloce chiusa da Johnson-Odom, che stavolta va in appoggio per evitare problemi 51-38 Tripla di Infante, che cerca di scuotere i suoi 51-35 ...

LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA : 55-39 - sardi in controllo a metà terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-41 VITALI! La bomba del +21! 0/2 Bilan Inglis regala due ulteriori liberi a Bilan. 3’43” a fine terzo quarto 59-41 A segno dal mezzo angolo Scrubb 59-39 Vola Pierre! Ancora +20 Sassari 57-39 2/2 Evans Evans rischia uno spettacolare gioco da tre punti, lo ferma con il fallo Inglis, due liberi 55-39 Stoppata irregolare di Grant su Vitali, due punti validi 53-39 Ancora York da tre, ...

Basket - Champions League 2019-2020 : contro Strasburgo la Dinamo Sassari cerca il terzo successo consecutivo in Europa : Si gioca alle 20.30 di domani sera al PalaSerradimigni la partita tra Banco di Sardegna Sassari e i francesi dello Strasburgo valida per la quinta giornata del gruppo A della fase a gironi di Champions League 2019-2020. I sardi di Gianmarco Pozzecco sono a tre vittorie su quattro partite nella competizione europea e cercano il terzo successo consecutivo dopo quello interno su Ostenda per 90-71 e dopo quello di martedì scorso a Torun ...

