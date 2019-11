Sacche di sangue bloccate nel traffico a Napoli | medico lascia la sala operatorie e va a

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Unhato laoperatoria per correre sotto la pioggia a recuperare dall’auto bloccata neldei viali del Policlinico partenopeo lediattese per la trasfusione al paziente. E’ accaduto nei giorni scorsi a, in una giornata caratterizzata da un fortissimo temporale che ha avuto forti ripercussioni sulla viabilità e che è stata raccontata dalal Corriere del Mezzogiorno.“In situazioni di eventi meteorologici estremi ci possono essere delle difficoltà, ma non c’è un’emergenzaal Policlinico e ci sono dei protocolli, di cui è stato edotto anche il giovane specializzando che ha partecipato all’intervento e che non voglio affatto mortificare”, commenta in serata Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico ...

