Pinocchio | ecco il trailer di Matteo Garrone E Roberto Benigni torna a recitare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Voilà ildia firma. Una pillola riassuntiva di quello che il film sarà, adatto a tutti quei rompiscatole che ogni due per tre scrivono “non spoilerare!”. Due minuti in cui, ca va sans dire, Geppetto fabbricascappa, finisce al circo, poi incontra il Gatto e la Volpe, la fata Turchina, viene arrestato dai carabinieri, e infine la balena. Qualche novità, però, in mezzo al tintinnio bartoniano-ellfmaniano dei triangoli, c’è. Parecchie le creature mezze animali e mezze uomo, diverse le mostrificazioni dovute agli effetti visivi di Cromatica, ma soprattutto sembra molto particolare e stimolante la performance di Federico Ielapi nei panni di unlegnoso e allo stesso tempo molto elastico e funambolico. Il dark garroniano che finisce in freak promette assai bene. Appuntamento il 19 dicembre al cinema. P.s. Dalè ...

