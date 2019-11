Mes,Moscovici:Italia non è sotto tutela

"La riforma del Mes (Fondo salva Stati) non è un problema ma un progresso, soprattutto per il sistema bancariono-ha detto il commissario Ue."Nessuno ha voluto mettere l',credo sia una riforma accettabile e vantaggiosa per il Paese" "Bisognerebbe affrontarla senza tabù.E' normale porsi domande,ma non è bene deformare la realtà.Abbiamo evitato derive nocive che altri Paesi avrebbero voluto introdurre". Infine: "Con Conte e Gualtieri abbiamo trovato parecchie convergenze".(Di venerdì 22 novembre 2019)