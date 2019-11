Mamma partorisce e abbandona il bambino | un rottweiler rimane accanto a lui tutta la

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Una storia incredibile quella che stiamo per raccontare e che è accaduta a Canelones, in Uruguay. Una donna ha partorito unda sola in un capannone di notte e poi, avendo un’emoragia, è andata in ospedala dove non ha rivelato di aver partorito ma solo di avere un’emmoragia in corso. La donna ai medici non ha detto nulla del. Ilappena nato è rimastola notte nel capannone maa lui c’è stato undi proprietà del signore proprietario anche del capannone che non lo hato un attimo. Il cane ha abbaiato per chiamare qualcunola notte ma solo la mattina è arrivato il padrone del cane per capire perché il cane stesse abbaiando in quel modo, e ha visto che c’era quelappena nato e ha chiamato i soccorsi. I medici che hanno soccorso ilhanno capito che aveva circa 16 ore di vita e lo hanno curato perchè in ...

