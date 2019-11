Maltempo Piemonte | chiusa da questa sera la statale 659 nel Verbano-Cusio-Ossola

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Anas chiude nelper allerta idrogeologica, dalle ore 22 di, la659 di Valle Antigorio e Val Formazza. Il provvedimento riguarda il tratto tra Canza e Cascate Toce (Formazza). La chiusura, informa Anas, è stata disposta in via precauzionale in considerazione dell’allerta con livello di criticità arancione emanata da Arpacon validità per le prossime 36 ore e come previsto dalla procedura di allertamento e dal piano per criticità idrogeologica della Regione. L'articolodala659 nelMeteo Web.

