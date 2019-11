Maltempo | è allerta in tutto il Nord | danni in Liguria

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 22 novembre 2019) Ilnon concede tregua all’Italia. Per oggi, venerdì 22 novembre, è stata decretataarancione in Veneto, in Piemonte e in Emilia-Romagna. In Campania chiusa la sede di un liceo nel Napoletano. Le condizioni peggiorano nella giornata di domani in: già ingialla oggi, sabato sarà colpita da una nuova perturbazione e l'diventerà rossa per tutta la giornata interessando l'intero territorio delle province di Imperia e Savona e gran parte di quella di Genova dove nell'entroterra del golfo del Tigullio sarà arancione. Nella provincia della Spezia l'resta gialla. Previste precipitazioni abbondanti tra sabato e domenica in Veneto, in Piemonte e in Emilia-Romagna. Pericolo valanghe “marcato” sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia (LE PREVISIONI). Pre-allarme in Veneto per passaggio piena Po Ancora un weekend di tempo perturbato in Veneto: tra sabato ...

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE, venerdì #22novembre, su alcuni settori di Veneto ed Emilia-Romagna. #allertaGIALLA in otto reg… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA in Veneto. ?? #allertaARANCIONE in cinque regioni. ?? #allertaGIALLA in 11 regioni. ?????Avviso meteo… - DPCgov : ???? #allertaROSSA domani, #16novembre, in Veneto. ?? #allertaARANCIONE in 6 regioni. ?? #allertaGIALLA in 12 regioni.… -