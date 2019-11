Le toghe danno ragione a Salvini | archiviata l' inchiesta sulla Alan Kurdi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Chiara Sarra Il tribunale dei ministri archivia l'nave bloccata a Lampedusa ad aprire: i migranti sbarcarono a Malta Mentre alcuneripartono all'assalto di Matteo- indagato per la vicenda Open Arms -, altre scagionano l'ex ministro dell'Interno. Il tribunale dei ministri, infatti, ha deciso di archiviare il procedimentovicenda simile della, la nave della ong tedesca Sea Eye. La questione risale al 3 aprile scorso, quando l'imbarcazione soccorse 64 migranti a bordo di un gommone al largo della Libia e poi puntò verso l'Italia e in particolare verso le coste di Lampedusa. Dopo giorni di braccio di ferro con il governo italiano, gli attivisti alla fine si arresero e puntarono su Malta dove, il 13 aprile, i naufraghi poterono sbarcare per essere redistribuiti tra Germania, Francia, Lussemburgo e Portogallo grazie a un accordo con ...

