In Libia gli uomini di Haftar hanno abbattuto un altro drone italiano

Accordo Italia-Libia - Lamorgese : “Grazie al memorandum meno morti in mare - lo miglioreremo” : La ministra dell'Interno Lamorgese ha illustrato nell'aula della Camera il memorandum Italia-Libia, annunciando alcune modifiche che l'Italia proporrà alla controparte libica: "Il memorandum ha svolto un ruolo importante per non isolare le autorità libiche e per il contrasto dei traffici di esseri umani. Oggi l'Italia è il principale collaboratore della Libia, e grazie al coinvolgimento dell'Oim e dell'Unhcr sono state migliorate anche le ...

PATTO ITALIA-Libia/ Gas e migranti - le conseguenze dimenticate dagli "indignati" : In un momento in cui si chiede di disdire gli accordi tra Italia e Libia occorre ricordare alcuni dettagli che sono stati forse dimenticati

Migranti : Smeriglio (Pd) - ‘rinnovo accordo con Libia fatto grave’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Il rinnovo degli accordi con la Libia è una battuta d’arresto. A differenza delle condizioni in cui sono stati stipulati, sbagliando, oggi sappiamo bene tutto il male che hanno prodotto”. Lo afferma Massimiliano Smeriglio, europarlamentare eletto nelle liste del Pd.“Invece di rimettere in mano dei poveri disperati alla guardia costiera libica – prosegue l’esponente dem ...

Migranti : l’Italia chiede di modificare il memorandum - ma non cancellerà gli accordi con la Libia : Si conferma l'intenzione del governo italiano di mantenere attivo l'accordo sui flussi migratori, chiedendo di negoziare alcune modifiche che andranno quindi definite a un tavolo congiunto. Una richiesta, quella di convocare un tavolo di negoziati per rivedere il memorandum, in linea con quanto aveva affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per cui l'accordo "può essere migliorato ma è innegabile come abbia contribuito attraverso il ...

Rinnovati gli accordi con la Libia sui migranti. Orfini : una barbarie - Pd corresponsabile : "Gli accordi con la Libia sono stati Rinnovati. È una pessima giornata e di questa barbarie il mio partito è corresponsabile. A quelli che ci hanno risposto che le cose le vogliono cambiare spetta dimostrare di non essere semplicemente degli ipocriti". Lo twitta il parlamentare Pd Matteo Orfini, nettamente contrario al rinnovo del memorandum Italia-Libia sui migranti. Poi, in un lungo post su Facebook, Orfini torna sul tema: "Per me ...

"Pd in Libia complice di barbarie". Matto Orfini contro il rinnovo degli accordi : “Gli accordi con la Libia sono stati rinnovati. È una pessima giornata e di questa barbarie il mio partito è corresponsabile. A quelli che ci hanno risposto che le cose le vogliono cambiare spetta dimostrare di non essere semplicemente degli ipocriti”. Così Matteo Orfini, deputato del Pd, su Twitter.E poi su Facebook, con un lungo post. “I diritti umani sono qualcosa di collaterale, un di più di cui ...

Immigrazione - la fronda M5s-Pd : la lettera dei 25 contrari agli accordi con la Libia : Alla fine, i patti con la Libia sulla gestione dei migranti verranno rinnovati. Lo ha confermato alla Camera Luigi Di Maio, rispondendo all'interrogazione del Pd: "Lavoriamo per migliorarlo", ha spiegato il grillino. Dunque ha rimarcato come "nessuno può comunque smentire che siamo passati da 170mil

Msf : modificare gli accordi con la Libia è solo "maquillage umanitario" : Per l'Ong dei medici che da anni lavora nel paese nordafricano i ritocchi ipotizzati dal governo sarebbero difficilmente realizzabili e contraddittori mentre "si perpetuano scellerate politiche di respingimento e detenzione"

Per Minniti gli accordi con la Libia sui migranti vanno cambiati. Non disdetti : “Gli otto articoli di quel Memorandum non sono le Tavole della Legge. Non è immodificabile. Resto però dell'avviso che non lo si possa cambiare in maniera unilaterale. Dobbiamo tentare delle modifiche concordate”. In un intervista a la Repubblica, l'ex ministro dell'Interno del governo Gentiloni replica così al quotidiano che gli chiede se non prova imbarazzo per il fatto che oggi il Pd è costretto a confrontarsi con quel Memorandum da lui ...

Libia - Di Maio : “Con rinnovo Memorandum complici su violazioni diritti umani? Si può migliorare - ma ha diminuito sbarchi” : “Il Memorandum con la Libia? Si può migliorare, ma sarebbe un vulnus politico bloccarlo“. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva difeso il patto tra Roma e Tripoli, che sarà rinnovato il prossimo 2 novembre in modo automatico, al di là delle richieste di sinistra e associazioni per stralciare l’accordo, di fronte a un Paese in piena guerra civile e considerato dall’Ue un porto non sicuro. Dal ministro degli ...

Migranti - l’appello al governo dei parlamentari per sospendere gli accordi Italia-Libia : "Gli accordi con la Libia contenuti nel Memorandum siglato nel 2017 e che il 3 novembre si avvia ad essere automaticamente rinnovato sono all’origine di una sistematica violazione dei Diritti Umani delle persone che tentano di fuggire da quello che è ormai considerato un vero e proprio inferno. Chiediamo che il governo italiano sospenda con effetto immediato gli accordi attualmente in essere": così l'appello al governo di alcuni parlamentari di ...

Di Maio : "Gli accordi con la Libia migliorabili ma vanno rinnovati". Deputati Pd - Leu e Iv : "Sospendere intese" : Il ministro degli Esteri propone la convocazione della commissione italo-libica Venticinque parlamentari di sinistra chiedono l'immediata sospensione degli accordi

Bugie e vigliaccheria : sugli accordi con la Libia questo governo fa peggio di Salvini : Una volta usavamo i nostri soldi per salvare vite in mare, per pagare mezzi e straordinari ai nostri uomini con Mare Nostrum e con la search and rescue in mare aperto. Ora li usiamo per pagare i libici affinché violino sistematicamente i diritti umani. In pochi anni abbiamo dimenticato ciò che siamo e ciò che siamo sempre stati, in nome di una emergenza costruita a tavolino.Continua a leggere

Di Maio : "Gli accordi con la Libia possono essere migliorati ma una riduzione dell'assistenza italiana significherebbe più partenze e più tragedie in mare" : Al question time il ministro degli Esteri propone la convocazione della commissione italo-libica per valutare eventuali future modifiche ma intanto il Memorandum verrà confermato. Lamorgese riferirà la prossima settimana alla Camera