Come affrontare un colloquio di lavoro

VIDEO Un giro ad Interlagos : Come affrontare il mitico circuito brasiliano : Il GP del Brasile rappresenta da sempre un appuntamento iconico nel calendario del Mondiale 2019 di F1. La conformazione del suo circuito, pieno di saliscendi, alternato tratti veloci a guidati rende non semplice l’adattamento delle monoposto al lay-out e complica anche la guida dei piloti. Vale la pena allora scoprire le caratteristiche di questa pista, che negli anni è stata teatro di grandi imprese. Di seguito il VIDEO: VIDEO Un giro ad ...

Champions League – Guardiola ironizza : “affrontare l’Atalanta è Come andare dal dentista!” : Pep Guardiola ironizza sulla forza dell’Atalanta: il manager spagnolo elogia il talento dei ragazzi di Gasperini, sottolineando le difficoltà nell’affrontare i bergamaschi Un pareggio stentato per 1-1, arrivato al termine di una partita complicata nella quale il suo Manchester City è stato messo sotto nel gioco da parte di una straordinaria Atalanta. In conferenza stampa, Pep Guardiola ha ammesso le difficoltà avute nell’affrontare i ...

Juventus-Genoa - Thiago Motta non ha paura : “avversaria fortissima - ma so Come affrontare i bianconeri” : L’allenatore del Genoa ha parlato alla vigilia del match con la Juventus, in programma domani all’Allianz Stadium Prima partita e prima vittoria per Thiago Motta sulla panchina del Genoa, un successo arrivato in rimonta con il Brescia, steso dai tre subentrati mandati in campo dall’allenatore italo-brasiliano. Tano Pecoraro/LaPresse Adesso c’è l’ostacolo Juve, una partita difficilissima che il neo allenatore ...

Come affrontare il segreto del primo amore : Francesco Alberoni Nell'innamoramento bilaterale di regola i due amanti hanno vissuto due vite diverse, esperienze diverse, altri amori intensi, riusciti o dolorosi e tutto questo passato deve essere ricordato, rivissuto e rielaborato in modo che ciascuno possa conoscere l'altro nella sua diversità e comprenderlo, amarlo, accettare ciò che è ed è stato, e creare un progetto comune di vita. L'innamoramento bilaterale, non è solo ...

Psoriasi - dai sintomi al trattamento : Come affrontare la malattia grazie a 3 elementi chiave : A pochi giorni dalla 15ª Giornata Mondiale della Psoriasi che si celebra il 29 ottobre, Janssen Italia presenta la “DIMENSIONE T. Psoriasi NON DARLE TEMPO”: una campagna di sensibilizzazione che si rivolge a chi è affetto da Psoriasi, malattia infiammatoria cronica della pelle, (che colpisce il 3% circa della popolazione italiana, vale a dire più di 1 milione e mezzo di persone1). La campagna Nata dalla collaborazione tra medici Dermatologi e le ...