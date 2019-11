Borse | Asia apertura in positivo Europa fase piu attendista

Spread Btp-Bund in ribasso - Borse positive in Asia sulla fiducia Usa-Cina : La Borsa di Tokyo ha segnato un rialzo in chiusura, dopo due pesanti sedute negative. Sul mercato dei titoli di Stato intanto lo Spread Btp-Bund si è attestato nei primi scambi a quota 171,60 punti base

Borse europee attese in calo. Listini asiatici negativi con Wall Street : Borse europee attese in calo. Occhi oggi su Fca e Psa, dopo la notizia delle trattative tra le due case automobilistiche per una possibile alleanza. E questa sera la Fed dovrebbe tagliare i tassi

Borse asiatiche ai massimi da tre mesi : Borse asiatiche ai massimi da tre mesi all’indomani di una seduta che ha visto Wall Street aggiornare nuvamente i suoi massimi storici

Borse asiatiche in rialzo dopo il primo accordo sui dazi Usa-Cina : I mercati finanziari si lasciano alle spalle una settimana all’insegna della propensione al rischio caratterizzata da

Borse - Asia in ribasso. Europa - incertezza prima dell’avvio : Future intorno alla parità sugli indici europei dopo la débacle di Wall Street e dei listini Asiatici. Gli investitori tornano sulle obbligazioni e nei porti sicuri di Yen e Franco svizzero. Salgono le attese per un taglio dei tassi americani.

Borse europee oggi - chiusura Borse asiatiche : L’indice dell’attività manifatturiera ai minimi da 10 anni negli Stati Uniti mette in allarme gli investitori. Attesa oggi per i dati sull’occupazione e per gli interventi dei banchieri Fed

Borse europee previste in rialzo - le asiatiche chiudono positive : Le Borse europee si avviano verso un’apertura in rialzo, sulla scia dell’’intonazione positiva di quelle asiatiche e di Wall Street ieri sera

Borse asiatiche in calo sui timori per la crescita globale : Andamento negativo per le Borse asiatiche. Gli investitori vendono azioni a causa dell’incertezza che domina sui mercati