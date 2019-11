Spoiler Gf Vip 4 | ci saranno Antonella Elia | Adriana Volpe e Michele Cucuzza

Temptation Vip - Spoiler puntata finale : probabile addio per Pago e la Enardu : Grande attesa per la messa in onda della sesta e ultima puntata di Temptation Island Vip che verrà trasmessa lunedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5. Nell'ultimo appuntamento, in onda la seconda parte del falò di Serena e Pago ma anche i confronti finali di Alex e Delia e di Gabriele e Silvia, che saranno chiamati a decidere se uscire insieme o separati dal docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Da quanto già andato in ...

Spoiler Temptation Vip - la Duran furiosa nel pinnettu : 'C'è sempre un limite' : Lunedì 14 ottobre andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata dedicata a Temptation Island Vip. In queste ore gli autori del programma hanno divulgato un video di anticipazioni. La protagonista del nuovo filmato è Delia Duran. Il percorso di Alex Belli e Delia Duran all'interno del reality dell'amore, fin dall'inizio si è mostrato in salita. La causa va imputata al pericoloso avvicinamento tra la modella ed il single Riccardo. Questa volta i ...

Temptation Island Vip - Spoiler puntata finale : Serena lamenta la mancanza di stabilità : L'ultima puntata di Temptation Island Vip andrà in onda il 14 ottobre e Alessia Marcuzzi ha già annunciato un finale scoppiettante e ricco di colpi di scena. Le coppie rimaste sono tre: Pago e Serena, Gabriele e Silvia, Alex Belli e Silvia Duran. Ognuna delle coppie ha avuto un percorso che ha messo in crisi la loro relazione e la puntata di lunedì scorso si è conclusa con l'inizio dell'acceso falò tra Pago e Serena. spoiler ultima puntata di ...

Amici Vip - Spoiler quarto appuntamento : Ciro viene ripescato : Oggi 9 ottobre in prima serata su canale 5 andrà in onda il quarto appuntamento di Amici Celebrities, il Talent ideato e prodotto da Maria de Filippi e che vedrà questa sera il debutto alla conduzione di Michelle Hunziker, che prenderà il posto proprio della moglie di Costanzo, impegnata con la nuova stagione di 'Tu si que vales' in onda dal prossimo 19 ottobre. Grande attesa per vedere all'opera la conduttrice svizzera, che dovrà tenere a bada ...

Temptation Vip - Spoiler 5^ puntata : Serena potrebbe aver baciato Alessandro - Pago piange : Una nuova puntata di Temptation Island Vip andrà in onda lunedì 7 ottobre in prima serata su Canale 5, in cui si scoprirà come si sta evolvendo il viaggio nei sentimenti delle tre coppie ancora in gioco. Attraverso un breve filmato pubblicato sulle pagine social del reality, il percorso non sembra procedere per il meglio per il cantante Pago: infatti viene ritratto solo, in riva al mare, mentre si lascia andare a un pianto: che abbia visto un ...

Amici Vip - Spoiler del 5 ottobre : prima manche vinta dai blu - la seconda dai bianchi : Prosegue l’appuntamento con il popolare talent show Amici Celebrities, che a differenza del format originale vede la partecipazione di personaggi già famosi divisi in due squadre; questa sera sabato 5 ottobre 2019 sulla rete ammiraglia Mediaset verrà trasmessa la terza puntata che si preannuncia molto movimentata e ricca di sorprese. Gli spoiler rivelano che come al solito ci saranno delle gare fatte di esibizioni di ballo e canto con ...

Spoiler Temptation Island Vip 5^ puntata : Alex deluso - Delia si lascia andare con Riccardo : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Temptation Island Vip, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi è giunto alla sua quinta puntata di messa in onda. Lunedì prossimo, infatti, andrà in onda il penultimo appuntamento di questa seconda fortunata edizione, durante il quale assisteremo agli ultimi falò per le coppie in gara prima del fatidico momento dell'incontro finale, dove dovranno decidere se proseguire insieme questo percorso di vita ...

Temptation Island Vip - Spoiler puntata del 7 ottobre : Pago - Gabriele - e Alex delusi : Il popolare reality Temptation Island Vip, ideato da Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi, si sta avviando alle battute finali. Nonostante ciò, non mancheranno di certo colpi di scena nel prossimo appuntamento, dopo aver assistito all’atteso lieto fine di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito avvenuto in quella precedente. Gli spoiler esclusivi di lunedì 7 ottobre 2019 annunciano che il cantante Pago, Gabriele Pippo, e Alex Belli, non ...

Amici Vip - Spoiler del 28 settembre : lite tra la conduttrice e Filippo Bisciglia : Questa sera sabato 28 settembre 2019, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del talent show Amici Celebrities. Il nuovo appuntamento si preannuncia ricco di colpi di scena, soprattutto per una discussione molto accesa che la conduttrice Maria De Filippi avrà con un concorrente. Stando a quanto è stato svelato sul web, delle affermazioni di Filippo Bisciglia avrebbero scatenato la dura reazione della padrona di casa. La moglie di Maurizio ...

Temptation Vip - Spoiler 4^ puntata : la compagna di Gabriele nello stesso letto con Valerio : Grande attesa per la messa in onda della quarta puntata di Temptation Island Vip che verrà trasmessa il prossimo 30 settembre a partire dalle 21:20 su Canale 5 e dove, stando alle anticipazioni, ne vedremo delle belle. Secondo quanto riportato sia dalle pagine ufficiali del programma, che dagli spoiler pubblicati sul magazine di Uomini e donne, veniamo a sapere alcune anticipazioni che lasceranno con il fiato sospeso i numerosi fan del reality ...

Temptation Island Vip 2 Spoiler 30 settembre : Silvia si lascia coccolare dal suo tentatore : La seconda edizione di Temptation Island Vip 2 sta regalando molte emozioni al pubblico di Canale 5. Lunedì 30 settembre in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del reality show. Il quarto appuntamento si preannuncia già da ora ricco di colpi di scena. Silvia fidanzata di Gabriele Pippo vivrà dei momenti di complicità con il suo tentatore. Il contatto fisico che avranno Silvia e Valerio non passerà inosservato agli occhi delle ...

Temptation Vip - Spoiler 3^ puntata - la Enardu ha un crollo emotivo : sarà in lacrime : Nuove anticipazioni sulla puntata di Temptation Island Vip che andrà in onda oggi, lunedì 23 settembre, giungono dall'account Instagram ufficiale del docu-reality di Canale 5. Se sul finale della seconda puntata Alessia Marcuzzi ha affermato che Nathaly avrà modo di vedere qualcosa sul suo fidanzato Andrea, molto vicino a Zoe, che la porterà a chiedere un falò di confronto anticipato, dai social giungono news che riguardano Serena Enardu. L'ex ...