Palermo | ex capo dei gip Vincenti muore suicida gettandosi dal balcone

Palermo : recuperata famiglia di turisti russi rimasta bloccata nella Riserva di Capo Gallo [FOTO] : Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, e IV Reparto Volo della Polizia di Stato e Capitaneria di Porto per soccorrere una famiglia di turisti russi che era rimasta bloccata nella Riserva naturale orientata di Capo Gallo (PA), alle pendici dell’omonimo monte. I tre, madre, padre e una bimba di 6 anni, ieri si erano accampati in tenda nei pressi del faro di Capo Gallo , lato Mondello. Stamattina avevano deciso di ...

Il ritorno dei capolavori perduti in mostra a Palermo : Gli sguardi della gente sono estasiati. Per la prima volta il pubblico può ammirarli, tutti insieme. "Il ritorno dei capolavori perduti”, la mostra allestita a Palermo a Palazzo Abatellis fino all’8 dicembre, ospita quelle opere d’arte dal valore inestimabile, andate perdute, rubate o bruciate, distrutte per sempre ma tornate a vivere grazie alla tecnologia e all’amore per l’arte di quel team internazionale di esperti, storici, archeologi, ...