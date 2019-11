Il regista Todd Phillips già a lavoro | Joker avrà un sequel

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 21 novembre 2019)si prepara ad avere un. Lo annuncia l'Hollywood Reporter per il quale ilsarebbe già alsu un secondo capitolo del film dedicato alle origini del rivale di Batman. Nel ruolo, per il quale ci sono buone possibilità che vinca un Oscar, ci sarà naturalmente ancora Joaquin Phoenix.ha raggiunto un miliardo di dollari di incasso nel mondo, primo film vietato ai minori di 17 anni (in Usa) a ottenere questo risultato. Jocker è stato anche un successo di botteghino in Italia, dove ha raggiunto i 28 milioni e 800.000 euro, ed è al centro di un fenomeno globale. Protagonista di maschere di Halloween, di travestimenti politici come quelli di manifestanti da Hong Kong. E la scala diè presa d'assalto a turisti e fan del film provenienti da tutto il mondo.

