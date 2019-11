Corsa campestre | Nadia Battocletti torna a Tilburg un anno dopo l’oro contintentale

Fonte : sportfair

(Di giovedì 21 novembre 2019) L’azzurranella città olandese, dove unfa è diventata la prima donna italiana a conquistarealla rassegna continentale Seconda uscita agonistica nella stagione diper. Domenica 24 novembre la campionessa europea under 20 sarà in azione a, nella gara assoluta di 8 chilometri che scatterà alle ore 13.50, perre nella città olandese dove unfa è diventata la prima donna italiana a conquistarealla rassegna continentale. Tra due settimane la 19enne trentina proverà a difendere il suo titolo a Lisbona, ma intanto c’è l’ultimo test nel classico Warandeloop, arrivato alla 61esima edizione. Anche nel 2018 la mezzofondista delle Fiamme Azzurre si era messa alla prova in questa manifestazione, piazzandosi undicesima, e sarà ancora impegnata all’estero,l’esordio del 9 novembre al cross spagnolo di ...

