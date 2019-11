Sono solo fantasmi | recensione sul Ghostbusters italiano con Christian De Sica | Carlo

Venezia e Taranto si posSono salvare solo in un modo. Peccato che oggi si parli di tutt’altro : La crisi del modello neoliberista è evidente su scala planetaria. Tale modello produce in modo incessante e crescente devastazioni ambientali e sociali, corruzione sistematica e generalizzata e attacchi alla democrazia in ogni sua forma. In Italia abbiamo due esempi eclatanti della crisi di questo modello: Venezia e Taranto. La prima, ineguagliabile gioiello del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale e internazionale, rischia oggi ...

Omnibus La7 - Mieli : 'Elezioni arriveranno solo per caso - Sono gli stessi di due mesi fa' : Domenica 17 novembre, tra le note salienti a livello politico, c'è stato il fatto che Nicola Zingaretti nella convention di Bologna del Pd abbia rilanciato, tra le priorità del Pd, il tema ius soli. Un dato che, in mezzo all'emergenza maltempo, non ha fatto fare i salti di gioia al Movimento Cinque Stelle. Qualcuno ha visto nell'azione una sorta di tentativo di battere i pugni sul tavolo del governo e la volontà di dettare l'agenda. Paolo Mieli, ...

Esplorando il corpo umano – Siamo fatti così - compie 30 anni e arriva su Netflix (e sì - Sono solo 26 episodi) : La serie cult d’animazione Siamo fatti così – Esplorando il corpo umano ha festeggiato i 30 anni dalla prima messa in onda italiana il 26 febbraio del 2019 e dal 3 novembre è disponibile su Netflix. Un’occasione in più per rivedere le avventure all’interno del corpo umano di Pierrot, Metro, il Maestro e il tenente Grosso, un vero e proprio microcosmo dove la vita si sviluppa e si perpetua seguendo precise e funzionali ...

Box Office Italia 17 novembre - vince Le Mans’66 male Sono solo fantasmi : Box Office Italia 17 novembre: vince Le Mans 66, solo terzo e sotto il milione Christian De Sica Box Office Italia – 500 copie e tanta promozione televisiva per Sono solo fantasmi di Christian De Sica ma la commedia Italiana si ferma a 812 mila euro incassati. In testa al botteghino con 1,246 milioni c’è Le Mans 66 – La Grande Sfida (Ford v Ferrari) mentre secondo ancora sopra il milione Hustlers – Le Ragazze di Wall ...

Formula 1 – Ecclestone difende la Ferrari dalle accuse di Verstappen : “forse Sono solo stati più abili” : Bernie Ecclestone, il sesto titolo di Lewis Hamilton e le accuse di Verstappen alla Ferrari: le parole dell’ex patron del Circus La stagione 2019 di Formula 1 sta per volgere al termine: si corre oggi in Brasile, infatti, il penultimo Gp della stagione. Verstappen partirà dalla pole position, seguito da Vettel e Hamilton, mentre Leclerc, che ha chiuso al quarto posto le qualifiche di ieri ad Interlagos, partirà dalla 14ª posizione a ...

'Sono solo fantasmi' - il nuovo film di De Sica : intervista all'attrice Valentina Martone : Valentina Martone, giovane attrice partenopea, è una delle figure presenti nel cast del film 'Sono solo fantasmi', scritto e diretto dall'attore comico romano Christian De Sica. Il nuovo lavoro cinematografico, in distribuzione per Medusa nelle sale cinematografiche dal 14 novembre, vede Valentina Martone recitare nei panni di Rosalia, giovane domestica in casa della famiglia De Paola. 'Interpreto il ruolo di una cameriera e segretaria di ...

Insegnanti sostegno - nel 2019 crescono ancora i disabili. Ma sulle 14mila e 500 assunzioni previste - ne Sono state fatte solo 2500 : Tanti alunni, pochi docenti (o almeno non quanti servirebbero), troppe supplenze e graduatorie in ritardo. Ogni anno nella scuola italiana si ripresenta il problema del “sostegno”, gli Insegnanti che devono aiutare i ragazzi disabili, dalle elementari alle superiori. “E ogni anno va un pochino peggio”, commenta Salvatore Nocera della Fish (Federazione italiana per il sostegno dell’handicap). Non che ci siano grosse novità rispetto al passato: le ...

Sono solo fantasmi pretende di essere il Ghostbusters italiano e quasi ci riesce : https://www.youtube.com/watch?v=m9gDadqw-2Y Un giorno qualcuno dovrà studiare sul serio i film di Christian De Sica regista, anche quando, come in questo caso la regia “tecnica” come la chiama lui, cioè la regia di tutti i comparti che non Sono la recitazione, la fa il figlio Brando (e si vede, per fortuna), anche quando come in questo caso il soggetto, cioè l’idea della storia, viene da Nicola Guaglianone e Menotti, lo stesso duo dietro Lo ...

Sono solo Fantasmi - Christian De Sica tra commedia - horror e autobiografia : Sono Solo Fantasmi è il nono film da regista di Christian De Sica, una inedita commedia horror fatta di risate – un po’ di grana grossa, con scatologie da cinepanettone – e spaventi autentici. Merito anche del figlio Brando che, non accreditato, ha coadiuvato il padre, come aveva già fatto nel precedente Amici Come Prima con Boldi, occupandosi degli aspetti più tecnici della regia. Christian De Sica è Thomas, mago romano squattrinato che, ...

Francesca Tajè... L’hanno inquadrata solo un attimo e ora Sono tutti pazzi per lei. Ecco chi è : La potenza della televisione moltiplicata a quella dei social può generare della fantastiche mostruosità, come quella che vi stiamo per raccontare. Lei si chiama Francesca Tajè, ha 21 anni ed oggi è un’influencer. Tutto grazie a pochi secondi in video, su Sky, durante la partita Juventus-Milan. Lei, bionda, occhi blu, bellissima, è una tifosa bianconera. Studia alla Iulm, fa l’attrice e grazie alla sua passione per il calcio ha allargato il suo ...

Le spose dell’Isis? «Non Sono spinte solo dall’amore» : Non lo fanno solo per accontentare gli uomini di cui sono innamorate e per poterli sposare. Le donne che si uniscono all’Isis sono spinte anche da altre, più profonde motivazioni. Lo afferma la ricerca dell’Institute for Strategic Dialogue (Isd), un thinktank contro l’estremismo, che ha compilato una guida per aiutare le persone che lavorano con le donne e con le ragazze tornate dai territori dello Stato Islamico. A spronarle è una complessa ...

“Bomba sexy!”. Valentina Vignali - i chili di troppo Sono solo un ricordo. Oggi l’ex gieffina è ‘la perfezione’ : La bellissima giocatrice di basket ed influencer Valentina Vignali è nota a tutti per aver partecipato come concorrente al ‘Grande Fratello’. La donna ha inoltre scritto e pubblicato un libro, intitolato ‘Forti come noi’, dove racconta anche del tumore che l’ha colpita in passato. Inoltre, è molto popolare sul social network Instagram, infatti conta più di 2 milioni di follower. L’ultimo scatto, postato solamente qualche ora fa, è molto ...

Anche il 5G ha le sue vulnerabilità e ne Sono state trovate 11 in un colpo solo : La connettività 5G è più veloce e sicura di quella 4G ma non è esente da vulnerabilità capaci di mettere a rischio la privacy degli utenti mobile L'articolo Anche il 5G ha le sue vulnerabilità e ne sono state trovate 11 in un colpo solo proviene da TuttoAndroid.

“Sono solo fantasmi” - una horror comedy Christian De Sica : Somiglia molto al suo vero padre, Vittorio, il papà che riappare come fantasma nel film di Christian De Sica, "Sono solo fantasmi", nei cinema dal 14 novembre: stesso viso, stessa passione per il gioco, stesso desiderio di godersi la vita. Christian gli rende in qualche modo omaggio in un thriller-horror che ha cosceneggiato e diretto. Lui interpreta un mago in bolletta che in occasione della morte del padre si ritrova a Napoli con i fratelli, ...