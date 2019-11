Sicilia | Cappuccio Cisl | ' Zes turistiche per crescita strutturata del settore'

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - L'istituzione di "Zes" per far davvero del turismo "uno degli elementi più importanti della" con unache non sia solo "congiunturale ma strutturale". A lanciare la proposta, a margine della presentazione del secondo numero di 'Zoom',

zazoomnews : Sicilia: Cappuccio (Cisl) lavoro in stallo serve patto con Regione e governo nazionale - #Sicilia: #Cappuccio #(Ci… - zazoomblog : Sicilia: Cappuccio (Cisl) lavoro in stallo serve patto con Regione e governo nazionale - #Sicilia: #Cappuccio #(Ci… - zazoomblog : Sicilia: Cappuccio (Cisl) lavoro in stallo serve patto con Regione e governo nazionale (2) - #Sicilia: #Cappuccio… -