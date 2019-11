Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Esce oggi su Youtube Olivia (Remix) di, il primo di una serie di remix che racconteranno l’esordio e i primi passi di una nuova voce della scena romana. A, l’idea è nata per caso, ascoltando gli One Direction a casa della ragazza; da qui la voglia di giocarci sopra, sporcando la traccia con la sua voce roca e pitchata dall’autotune. Un remix inedito che si riallaccia alla corrente musicale del quartiere romano di Monteverde inaugurata da Carl Brave e Franco126, in cui sonorità pop e indie si uniscono alle nuove forme del rap. PerOlivia rappresenta la musica, a cui il giovane cantante romano promette un amore senza condizioni. Rappresenta la voglia di arrivare al successo malgrado tutte le difficoltà del caso. Unpieno di colori e un esordio fatto con il sorriso, andando in giro in Panda che sembrano Lamborghini e avendo in tasca banconote da ...

romadailynews : “Olivia – RMX” il video d’esordio di Charles Muda: Esce oggi su Youtube Olivia (Remix) di… -