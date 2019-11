Morso da un cane | 45enne muore dopo una vacanza a Zanzibar

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Un’escursione a, durante una, è costata la vita a un uomo di 45 anni di Andria. Sandro Prodon si trovava infatti nell’arcipelago della Tanzania quando è statoda unaffetto da rabbia. Come riportano i media locali, l’uomo è stato ricoverato per mesi prima all’ospedale di Bisceglie “Vittorio Emanuele II” e poi al Policlinico di Bari ma la forma di rabbia contratta di è rivelata impossibile da combattere. L’uomo era acon la famiglia: molti i messaggi arrivati su Facebook in ricordo del commerciante pugliese. L'articoloda ununaproviene da Il Fatto Quotidiano.

