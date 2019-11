LIVE MotoGP | Test Valencia 2019 in DIRETTA | Morbidelli primo su Pol Espargarò e

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 ATTENZIONE! Moto in fiamme per Andrea Iannone all’uscita dai box dopo che il motore è esploso in pieno rettilineo. BANDIERA ROSSA! 12.38 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 93 M. MARQUEZ 1:30.664 2 44 P. ESPARGARO +0.021 3 21 F.+0.139 4 36 J. MIR +0.150 5 20 F. QUARTARARO +0.274 6 12 M. VIÑALES +0.372 7 4 A. DOVIZIOSO +0.549 8 42 A. RINS +0.579 9 43 J. MILLER +0.838 10 27 I. LECUONA +0.851 12.36 Marc Marquez si rimette in carena (moto 2020 con livrea nera), fa segnare i suoi migliori primi due settori, quindi record nel T3 per 15 millesimi e vola poi al comando in 1:30.664 con 21 millesimi su Pol! 12.34 Polvola! 304 millesimi di vantaggio al T2, diventano 248 al T3, chiude in 1:30.685 ed è! ...

Vanganel : RT @SkySportMotoGP: ? Moto in fiamme per Iannone ? Il LIVE ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ? Moto in fiamme per Iannone ? Il LIVE ? - SkySportMotoGP : ? Moto in fiamme per Iannone ? Il LIVE ? -