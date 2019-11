Esplode fabbrica di fuochi d' artificio nel Messinese

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Un’esplosione si è verificata per causa ancora da accertare in deposito did’e polveri piriche a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Dalle prime informazioni dei Vigili del Fuoco l’incidente è avvenuto in località Femmina Morta e ci sarebbero alcune persone che si trovavano all’interno della casamatta e che sarebbero disperse dopo l’esplosione. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri. C’è almeno una vittima accertata: si tratta di Venera Mazzeo, 71 anni, la moglie del titolare.Nella zona si è sentito un boato e subito dopo uno più forte che si sono uditi fino a Milazzo e che hanno causato panico. Dalle prime notizie ci sarebbero almeno quattro feriti gravi con parti del corpo ustionate.

