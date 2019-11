Claudia Stabile | la mamma scomparsa spiega a Chi l' ha Visto perché è scappata | «Via da

Caso Claudia Stabile - la giovane mamma a 'Chi l'ha visto?' : 'Non sono scappata dai figli' : Claudia Stabile, la mamma 36enne scomparsa da Campofiorito (Palermo) interverrà a 'Chi l'ha visto?'. La donna, nella puntata in onda stasera su Rai 3 spiegherà le motivazioni che l'hanno spinta ad allontanarsi dal marito Piero Bono e dai figli."Volevo trovare un lavoro per crescerli: non sono scappata" ha dichiarato la donna. 'Non sono scappata dai miei figli' Stasera, come annunciato da Fanpage, Claudia Stabile, accompagnata dal suo avvocato ...

Scomparsa di Claudia Stabile : “Sono andata via per trovare lavoro e crescere i miei figli” : "Non sono scappata via dai miei figli". Per la prima volta da quando si è rifatta viva, Claudia Stabile, la mamma Scomparsa da Campofiorito lo scorso 8 ottobre, spiega il motivo della sua 'fuga' da casa. "Sono andata via per essere indipendente, trovare un lavoro e così poter crescere i bambini". Stasera Claudia sarà ospite di Chi l'ha visto.Continua a leggere

Claudia Stabile scomparsa - l'avvocato : "Sta bene - ho ricevuto la telefonata che tutta Italia aspettava" : Claudia Stabile, 35 anni, è scomparsa da Campofiorito (in provincia di Palermo) dallo scorso 8 ottobre. Le parole del suo...

Campofiorito - dopo la mail il silenzio : Claudia Stabile è ancora una donna scomparsa : A una settimana dalla mail di Claudia Stabile al suo avvocato non ci sono notizie della donna in vita. Per questo Antonio Di Lorenzo, il legale della 35enne scomparsa oltre un mesa fa da Campofiorito (Palermo), le ha rivolto un appello a mettersi in contatto immediatamente al telefono con lui. Di suo marito Claudia diceva: "È geloso, mi sgrida e mi controlla tutto".Continua a leggere

Claudia Stabile è viva e sta bene - presto potrebbe tornare a Campofiorito (VIDEO) : Claudia Stabile sta bene e presto potrebbe riabbracciare la sua famiglia. La donna scomparsa da Campofiorito si è messa in contatto con il suo avvocato. Sarebbe stato un disegnino fatto dalla figlia a convincere la donna a farsi viva dopo svariati appelli del marito. Così arriva la svolta per Claudia Stabile, 35 anni, scomparsa dal giorno 8 ottobre, che ha avuto inizio ieri nel corso della trasmissione “Chi l’ha visto” di Rai3. Oggi è giunto un ...

Claudia Stabile - il giallo della mail : “Unico elemento per sapere che sta bene” : "Non abbiamo molti dubbi sull'autenticità di quel messaggio, ma cercheremo di metterci in contatto con Claudia". Dopo 30 giorni di silenzio una mail dall'indirizzo di Claudia Stabile, scomparsa da Campofiorito (Palermo), a quello del suo avvocato, ha annunciato che sta bene, ma non vuole tornare. Si tratta dell'unico contatto che la mamma di tre bimbi ha stabilito con il suo legale. Nessuno, da un mese a questa parte, riferisce di averla ...

Chi l'ha visto - Claudia Stabile scrive al suo avvocato : è viva ma non vuole tornare a casa : Claudia Stabile, la giovane mamma scomparsa da Campofiorito (Palermo) è viva, sta bene, ma non vuole tornare a casa dal marito Piero Bono. La donna, 35 anni, questa mattina avrebbe inviato inviato una mail ad uno dei suoi legali, l'avvocato Antonio Di Lorenzo, per tranquillizzare i figli. La notizia è stata resa nota, con un tweet, dalla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" che da alcune settimane si sta occupando del caso. ...Continua a leggere

Mamma Claudia Stabile scomparsa da Palermo scrive all'avvocato : Sta bene - è viva ma non vuole tornare : Aveva chiamato un'ultima volta il marito, aveva detto di allontanarsi per fare delle compere e poi era sparita nel nulla. Claudia Stabile aveva lasciato casa lo scorso 8 ottobre così e poco prima di andarsene dalla sua abitazione di Campofiorito (Palermo=, alle 9.15, aveva telefonato al coniuge: "Visto che è il tuo compleanno, sto andando a Corleone (Palermo, ndr) per comprare il necessario per prepararti una torta". Da quel giorno, la donna non ...

Sta bene Claudia Stabile : ritrovata la mamma scomparsa da Palermo : Lieto fine per la vicenda della donna di Campofiorito. Si è messa in contatto con il suo avvocato Claudia Stabile, la mamma di tre bimbi scomparsa dalla provincia di Palermo l'8 ottobre scorso. La donna sta bene e presto riabbraccerà i suoi figli. Già una volta Claudia era fuggita in Germania facendo allarmare la famiglia.Continua a leggere

Palermo - scomparsa Claudia Stabile : la giovane mamma manca da un mese : È trascorso un mese, ormai, da quando Claudia Stabile, 35 anni, è sparita nel nulla. La donna, sposata e madre di tre bambini, l'8 ottobre ha lasciato la sua abitazione di Campofiorito (piccolo comune non lontano da Palermo) dicendo che sarebbe andata a fare la spesa, ma non è più tornata. In passato, si era già allontanata volontariamente, ma il marito Piero Bono l'aveva perdonata. Un mese senza Claudia Martedì 8 ottobre, Claudia, giovane ...

Scomparsa di Claudia Stabile - nessuna traccia della donna da quasi un mese : Continua ad avere toni bui il mistero della Scomparsa di Claudia Stabile da Campofiorito, nel corleonese. della donna non si hanno più notizie dal giorno 8 ottobre. Il marito Pino Bono ha lanciato l’ennesimo appello rivolto alla donna che, si teme, si sia allontanata volontariamente. “Siamo preoccupati – dice al Giornale di Sicilia -, non è il tipo che fa queste cose, che fugge. I bambini mi chiedono dov’è la mamma, ...

Claudia Stabile - mamma scomparsa da Palermo/ Video Chi l'ha visto "non stava bene" : Claudia Stabile, il caso della mamma scomparsa dalla provincia di Palermo, stasera a Chi l'ha visto: l'appello del marito ed il precedente allontanamento.