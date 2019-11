Beautiful | trame americane | Thomas potrebbe ricattare la Logan con una registrazione

Trame Beautiful - puntata USA 19 novembre : Thomas si presenta da Hope e lei lo abbraccia : Il timore che Thomas Forrester fosse morto è durato poco più di una settimana nelle puntate americane di Beautiful. Il figlio di Ridge e Taylor, infatti, era caduto nella vasca dell'acido dopo una discussione con Hope che, poco dopo, si era resa conto del macabro epilogo. Convinta che l'ex marito si fosse 'sciolto' in tale sostanza, lei si era sfogata con la madre, dandosi le colpe del caso. Brooke, però, l'aveva convinta a tacere, ricordandole ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 30 novembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 24 a sabato 30 novembre 2019: Ormai è chiaro che Reese, il padre di Zoe, è un tipo un po’ losco e squattrinato. Liam e Hope decidono il nome della bambina che deve nascere: Beth. A villa Forrester, tutta la famiglia festeggia il Natale. Sono invitati anche Vivienne, Julius, Xander e Zoe. Bridget arriva all’improvviso facendo una sorpresa a tutti. Pam e Charlie sono alle prese ...

Beautiful trame dal 18 al 24 novembre : Taylor esclusa dalla famiglia! : Le anticipazioni della soap americana per la terza settimana del mese rivelano che in vista del Natale la guerra contro Taylor diventa sempre più accesa...

Beautiful - trame americane : Hope apprende che Thomas è ancora vivo : Le trame americane di Beautiful annunciano una clamorosa novità che siamo sicuri sorprenderà i telespettatori della soap opera di Bradley Bell. In particolare, il mistero sulla presunta morte di Thomas Forrester verrà presto svelato nel corso delle puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre in America. Hope Logan, infatti, scoprirà che l'ex marito non è morto in seguito alla caduta nella vasca d'acido. Brooke e Ridge, invece, saranno ...

Beautiful - trame Usa : Brooke potrebbe tornare con Bill a causa della crisi con Ridge : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera che vanta all'attivo più di 8000 puntate. Le trame delle puntate trasmesse a novembre negli Usa, si soffermano su Brooke Logan, interpretata dall'attrice Katherine Kelly Lang. La madre di Hope, infatti, potrebbe riavvicinarsi a Bill Spencer dopo una serie di incomprensioni nate con Ridge Forrester. Un ritorno di fiamma che potrebbe creare tensioni tra Katie e la sorella. Beautiful: ...

Beautiful - trame Usa : Thomas potrebbe essere deceduto : Colpo di scena a Beautiful, la soap opera campionessa di ascolti scritta da Bradley Bell. Le trame in onda a novembre negli Usa, rivelano che ci sarà una tragedia che cambierà per sempre il corso degli eventi. Nei giorni scorsi era stato spoilerato che uno dei personaggi principali sarebbe deceduto nella puntata trasmessa venerdì 8 novembre sulla Cbs. Ebbene sì, Thomas Forrester potrebbe aver perso la vita durante una furiosa lite con Hope ...

Trame Beautiful - puntate americane : Steffy si è iscritta ad un'app di appuntamenti : Nei giorni scorsi le anticipazioni di Beautiful in arrivo dagli Stati Uniti avevano solleticato la curiosità dei telespettatori grazie ad una notizia riguardante Steffy. Era stato reso noto, infatti, che la Forrester avrebbe stupito Liam, informandolo di avere ripreso ad uscire con qualcuno. Sebbene non si facesse parola della persona in questione, tutto faceva pensare ad una nuova relazione sentimentale in grado di riaccendere la gelosia dello ...

Beautiful - trame Usa : Flo - Thomas o Xander potrebbero uscire definitivamente di scena : Venerdì 8 novembre negli Usa assisteremo all'uscita di scena di un personaggio principale di Beautiful. Le trame delle puntate trasmesse sulla Cbs, rivelano che tutti gli occhi saranno puntati su Thomas Forrester, Xander Avant e Flo Fulton, i quali, secondo i portali americani, sono in lizza per uscire dal cast della soap opera di Bradley Bell. Beautiful: Flo esce di scena? Katrina Bowden fuori dal cast C'è grande attesa per sapere quale ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 3 al 9 novembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 3 a sabato 9 novembre 2019: Steffy dà un rinfresco per i suoi collaboratori, durante il quale Taylor fa la conoscenza di Reese Buckingham, il padre di Zoe. Brooke cerca di mettere in guardia Ridge sulla pericolosità di Taylor. Ridge, senza troppa convinzione, difende la nonna di Kelly. Taylor ha una crisi e confida alla figlia e all’ex marito di sentirsi una donna fallita. Taylor ...