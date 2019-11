Age of Empires IV arriverà nel 2021?

Age of Empires IV - un primo scorcio di gameplay mostrato in un nuovo trailer : Alcuni giorni fa, durante l’X019 tenutosi a Londra, Microsoft ha svelato il primo gameplay trailer di Age of Empires IV, il quarto capitolo della sua serie di videogiochi strategici in tempo reale (o RTS), in cui si riescie ad avere un’idea di quanto è previsto dal punto di vista grafico per battaglie e ambientazione. Allo sviluppo del nuovo gioco, il cui primo annuncio risale al 2017, sta lavorando Relic Entertainment, lo studio ...

X019 : Xbox Game Pass continua a crescere con RAge 2 - The Witcher 3 - Remnant From the Ashes - Age of Empires II e molti altri : Un evento dedicato all'universo Xbox di questi tempi non è un evento Xbox senza nuovi annunci riguardanti Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che sicuramente molto bene sta facendo sin dal suo debutto.I giochi in arrivo sono davvero parecchi, alcuni saranno disponibili già ora mentre altri arriveranno nel corso del 2019 e successivamente nel 2020. I grandi nomi, inoltre, non mancano:GIOCHI DISPONIBILI ORALeggi altro...

X019 : Age of Empires IV si mostra nel primo attesissimo trailer che rivela il gameplay : Era medievale confermata insieme a due civiltà: i Mongoli e gli Inglesi e a conti fatti poco altro. Queste pochissime informazioni sono però bastate perché molti fan di questo storico franchise hanno anche potuto guardare da vicino delle scene di gameplay grazie a un nuovissimo trailer.Di cosa stiamo parlando? Dell'attesissimo e acclamato Age of Empires IV, uno dei tanti protagonisti dell'Inside Xbox organizzato in occasione dell'evento X019 in ...

Age of Empires II : Definitive Edition - il ritorno del celebre strategico di Microsoft è un’operazione nostalgia ben riuscita : Age of Empires II: Age of Kings uscì poco più di 20 anni fa (era il 30 settembre del ’99) riuscendo a conquistarsi un suo spazio nei cuori di tanti videogiocatori, stuzzicando la loro curiosità per la storia medievale. Oggi Age of Empires II ritorna fra le mani degli appassionati con la Definitive Edition, una nuova versione dello storico strategico di Microsoft che vede il gioco aggiornato sia nella grafica sia leggermente nel gameplay ...

X019 - Microsoft promette grandi novità : ci sarà spazio per Age of Empires 4 ed Xbox Scarlett? : Quest'anno l'X019 avrà luogo a Londra e per l'occasione Microsoft ha pubblicato un nuovo tweet che promette "grandi novità per l'evento" che si terrà dal 14 al 16 novembre.Ovviamente c'è già chi sta ipotizzando quali giochi verranno mostrati, primo fra tutti Age of Empires 4. Circolano voci secondo cui durante l'evento verrà mostrato un trailer del quarto capitolo del gioco di strategia molto atteso dai fan, annunciato per la prima volta durante ...

Age of Empires II : Definitive Edition - recensione : Prima d'iniziare a parlarvi delle novità della Definitive Edition di Age of Empires 2 è necessario fare una premessa: AoE 2 è stato il mio primo vero videogioco, il mio primo vero contatto con questo medium. Le parole del narratore della campagna di Giovanna D'Arco ancora riecheggiano nelle mie orecchie, dopo le centinaia di ore passate a costruire prosperose civiltà e potenti imperi. Negli ultimi anni ho fatto anche qualche capatina sui campi ...